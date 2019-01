In Lombardia chi chiede un mutuo ha quasi 39 anni

Aggiornamento sui dati anagrafici e la tipologia di chi chiede un mutuo in Lombardia. I dati sono quelli del network Tecnocasa. Secondo la società immobiliare, l’età media di chi chiede un mutuo in banca, in Lombardia, è di 38,8 anni. Il 39,3% di chi ha acceso un prestito fondiario rientra nella fascia di età compresa tra 35 e 44 anni, a seguire con il 36,6% chi ha un’ età compresa tra 18 e 34 anni. Il mutuo ha una durata media di 25,2 anni, con una maggiore concentrazione nella fascia di durata compresa tra 21 e 30 anni (79%). Altro dato: il mutuo ha una durata media di 25,2 anni, con una maggiore concentrazione nella fascia di durata compresa tra 21 e 30 anni (79%). L’importo medio di mutuo in Lombardia si aggira intorno a 120.900 euro. Molto vicina la percentuale di concentrazione nella fascia di spesa compresa tra 51 e 100 mila euro (37,3%) e tra 101 e 150 mila (36,8%).