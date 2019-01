Il bagno al primo posto nelle ristrutturazioni parziali

I lavori in casa più realizzati nel 2018 sono quelli di ristrutturazione parziale, con il 25% del totale. Di questi, il 37% riguarda la ristrutturazione bagno, il 20% la cucina e un 5% la camera da letto. Lo sostiene una ricerca del portale Habitissimo. Secondo l’indagine annuale sulle ristrutturazioni e i lavori in casa, il 73% dei privati intervistati dichiara aver affrontato le spese della ristrutturazione con i propri risparmi. Un 17% sostiene invece di aver richiesto un prestito in banca mentre solo un 4% ha chiesto aiuto ad amici e parenti. Più in generale, il 2018 è stato un anno positivo per i professionisti. Il 69% dichiara infatti di aver aumentato il numero dei lavori e delle entrate.

E il 2019? Secondo Habitissimo si preannuncia positivo per le ristrutturazioni, con il 71% del totale degli intervistati intenzioni nel fare lavori in casa nei prossimi mesi. Di questi il 6% crede che spenderà almeno 30 mila euro. Infine, secondo l’indagine il 68% delle imprese intervistate utilizza internet per la propria promozione. Di questi il 33% affianca l’uso delle reti sociali e il 44% quello di una propria pagina web.