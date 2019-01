BigMat si espande in Trentino, Veneto e Campania

BigMat Tuttedil acquisisce BigMat Enderle e ribadisce la leadership BigMat in Trentino, in Veneto con BigMat Edilklima il Gruppo aumenta la sua presenza e raggiunge quota 16 Punti Vendita, infine in Campania Edil Saba fa il suo ingresso nel Gruppo.

Trentino

Nel 2019 si riafferma, infatti, la leadership di BigMat in Trentino, dove la neonata BigMat GiBe Srl (frutto della fusione per incorporazione di BigMat Tuttedil e BigMat Enderle) si riconferma uno tra i più importanti player della vendita di materiali per l’edilizia nella Provincia, con complessivamente 14 milioni di euro di fatturato e 50 dispendenti. Le due aziende hanno unito i loro sette punti vendita (dislocati a Castelletto di Ton, Revò, Andalo, Cunevo, Panchià, Ravina e a Trento) sotto una sola insegna che prende il nome dal titolare e amministratore unico Gianpaolo Bertò, già proprietario di BigMat Tuttedil. «È stata un’opportunità di sviluppo commerciale e di necessaria crescita dimensionale, oggi per essere forti sul mercato bisogna essere capillari sul territorio e offrire un servizio di altissima qualità al cliente per questo abbiamo deciso di incorporare le due società, l’unione fa la forza», spiega l’imprenditore.

Veneto

In Veneto è, invece, l’ingresso di BigMat Edilklima a far salire di un terzo il numero dei Punti Vendita BigMat in regione, passando da 11 a 16 store. Una realtà solida e ben distribuita nella provincia di Vicenza con 5 Punti Vendita a San Vito di Leguzzano, Monticello Conte Otto, Montecchio Maggiore, Fara Vicentino e Arsiero, che occupano in totale 41 persone specializzate nella consulenza tecnica per l’isolamento acustico, termico e la sicurezza antincendio. L’azienda nasce nel 2007 quando Roberto Battocchio, Giuseppe Dal Maistro e Fabio Garzotto decidono di condividere l’esperienza maturata nelle storiche aziende di famiglia per dar vita al primo magazzino Edilklima che nel 2009 diventa Edilklima Group Spa.

Con un fatturato in crescita del +3% nel 2018, l’azienda è oggi un punto di riferimento per le imprese edili, i progettisti, gli artigiani e anche i privati del territorio vicentino.

«Entrare in BigMat è per noi un’opportunità di crescita», ha dichiarato Roberto Battocchio, uno dei tre amministratori di BigMat Edilklima. «Siamo sempre alla ricerca di nuovi stimoli e di sfide che ci permettano di accrescere la nostra competitività sul mercato, con BigMat abbiamo inoltre la possibilità di dialogare con altre realtà del settore con cui condividere problematiche e risorse in un’ottica di costruttivo e reciproco confronto».

Campania

In Campania il 2019 BigMat si apre con l’ingresso di Edil Saba di Baronissi (Salerno), uno dei principali centri edili della valle dell’Irno, collocato in una posizione strategica nella zona tra Salerno, Caserta e Napoli, che sta conoscendo una discreta crescita demografica che spinge la realizzazione di nuovi complessi abitativi.

Con BigMat l’attività salernitana, fondata nel 1976 dallo spirito imprenditoriale di Sabatino Abate, punta a consolidare la propria posizione sul mercato locale: «Siamo sicuri che l’ingresso in BigMat darà una grande spinta all’attività, rafforzando la nostra identità e visibilità sul territorio», afferma Sabatino Abate, titolare di BigMat Edil Saba. «Una crescita supportata dalla sinergia e dal confronto con gli altri soci del Gruppo e dal solido rapporto di partnership con i fornitori».