In Veneto nasce una rete di 80 imprese per l’edilizia green

In Veneto nasce una rete di 80 imprese che hanno come obiettivo l’edilizia sostenibile. L’iniziativa va sotto il nome di Venetian Green Building Cluster e riunisce operatori veneti della filiera dell’edilizia e delle costruzioni che vogliono puntare tutto sul green, sia per la realizzazione di singoli edifici sia di smart city, fino a impattare sul mercato immobiliare. L’associazione è stata riconosciuta dalla Regione Veneto come Rete Innovativa Regionale, cioè un sistema di imprese e soggetti pubblici che operano in filiere strategiche per l’economia. La Venetian Green Building Cluster ha anche dei promotori: il Chapter Veneto di Green Building Council Italia, da Confindustria Venezia Rovigo, Fondazione Univeneto, Cna Veneto, Ance Veneto, Unioncamere Veneto, Confartigianato Veneto, Anaci Veneto.

Ora sono attesi i progetti che nasceranno dalla collaborazione tra università e imprese venete per la progettazione sostenibile di edifici, riqualificazione, taglio dei consumi, uso di nuovi materiali.