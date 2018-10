Il progetto per il lungomare di Lignano Sabbiadoro premiato da Mapei

Mapei assegna il proprio Premio Impresa Sistemi per la riqualificazione di pavimentazioni architettoniche di elevato pregio estetico, durevoli e nel rispetto delle normative al Comune di Lignano Sabbiadoro per la riqualificazione del Lungomare Trieste. L’iniziativa di riqualificazione è stata premiata nell’ambito del Cresco Award Città Sostenibili, iniziativa di Fondazione Sodalitas realizzata con Anci per valorizzare le iniziative dei Comuni italiani più efficaci nel promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori.

Il progetto ha come obiettivo il rilancio turistico e prevede la riqualificazione di una parte del water front Trieste che «deve diventare luogo di incontro e osmosi» tra la città e la spiaggia e «volano per lo sviluppo della città balneare».

Il progetto coniuga l’aspetto estetico con la durabilità prevedendo l’impiego di due moderne tecnologie: i calcestruzzi architettonici colorati e le pavimentazioni architettoniche carrabili in pietra. Il tema progettuale del Comune di Lignano Sabbiadoro interpreta in maniera eccellente il principio della riqualificazione dell’arredo urbano come Sostenibilità Sociale, il nuovo obiettivo in un’ottica di Smart City.

Il comune vincitore beneficerà di una consulenza tecnica per la valutazione degli interventi tecnici ed estetici da attuare per ottenere le migliori opere di riqualificazione e ammodernamento di pavimentazioni architettoniche in pietra e in calcestruzzo armato. La consulenza permetterà di individuare le soluzioni più adeguate da adottare sia a livello di ciclo applicativo sia a livello di proposta cromatica, per garantire all’intero sistema sostenibilità, efficienza e durabilità, nel rispetto delle normative.

Questa iniziativa rientra nella strategia di Mapei di sostenere progetti di solidarietà e responsabilità sociale offrendo le proprie tecnologie e mettendo a disposizione i propri tecnici sia di laboratorio, per la ricerca di prodotti innovativi che interpretino la filosofia del progetto, sia di cantiere, per l’assistenza anche sul sito durante lo svolgimento dei lavori.