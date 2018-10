Bonus casa, allo studio una riduzione progressiva

Bonus casa 2019: per sapere se saranno rinnovati bisognerà aspettare la legge di Bilancio, al momento nelle mani del governo. L’orientamento, a quanto risulta dalle prime indiscrezioni, è quello di rinnovare per tre anni, fino al 2021 gli incentivi fiscali per chi ristruttura o riqualifica la propria abitazione. Ma, sempre in via ufficiosa, si fa strada anche un’altra ipotesi: quella di una progressiva riduzione dei bonus, un «decalage». Sarebbe allo studio, infatti, un meccanismo di progressivo ridimensionamento dello sconto. Per esempio, sempre per ipotesi, il prossimo anno il bonus fiscale per chi riduce il consumo energetico potrebbe rimanere al 65%, ma nel 2020 potrebbe scendere al 60% e al 55% nel 20121. Sono, però, solo indiscrezioni. Innanzitutto il governo (alla ricerca di risorse per supportare il programma previsto dal Contratto tra Lega e 5Stelle) non ha ancora terminato il lavoro di messa a punto della manovra. Inoltre, la legge di Bilancio dovrà essere poi approvata dal Parlamento, che potrebbe modificare alcune parti dell’impianto. Per l’ultima parola, insomma, bisognerà aspettare il 31 dicembre.