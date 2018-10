Mapei, nuove soluzioni per città e amministrazioni comunali

Soluzioni per la manutenzione e il ripristino stradale, la posa di pavimentazioni architettoniche in pietra e in calcestruzzo, sistemi per la riqualificazione degli impianti sportivi, l’isolamento termico e il rinforzo strutturale degli edifici: sono i punti salienti della proposta di Mapei, portata al complesso fieristico di Rimini, dove si tiene la 35esima assemblea annuale dell’Anci-Anci Expo. L’area di Mapei si trova nel Padiglione B7-D7, Stand 82-83.

Le proposte

L’azienda lombarda, nell’ambito della manutenzione e ripristino stradale propone diverse soluzioni. Per esempio, Mape-Asphalt Repair 0/8, asfalto reattivo a freddo per la riparazione rapida e duratura di buche stradali senza interruzione del traffico. Oppure Mapestone System, soluzione integrata per l’allettamento e la fugatura di pavimentazioni architettoniche in pietra resistenti alle sollecitazioni meccaniche di mezzi pesanti e ai sali disgelanti e cicli di gelo disgelo.

Le soluzioni per le pavimentazioni architettoniche in pietra e in calcestruzzo architettonico effetto lavato comprendono Mapestone Joint, legante poliuretanico per pavimentazioni in pietra drenanti ed elastiche, ideale sia per la sigillatura delle fughe di cubetti, binderi e ciottoli su letto sciolto sia per la realizzazione di pavimentazioni in lastre a letto legato, e Mapei Color Paving per realizzare pavimentazioni in calcestruzzo architettonico effetto ghiaia a vista totalmente personalizzabili nella finitura e con elevata durabilità e resistenza ai carichi.

Le soluzioni apestone System e Mapestone Joint, secondo la nuova Norma Uni 11714-1:2018, rispondono alle diverse classi P4, P5, P6, P7, P8, P9 ognuna denotante una diversa tipologia di transito, da quella esclusivamente pedonale a quella veicolare intenso.

Gli impianti e le pavimentazioni sportive sono un altro degli ambiti dove Mapei interviene con le soluzioni della divisione Mapei Sports System Technology: soluzioni per la costruzione e la riqualificazione degli impianti (protezione, con Mapecoat Tns Tribune e impermeabilizzazione con Purtop, delle tribune in calcestruzzo), soluzioni per i campi da gioco in erba o superfici in gomma (massetto Mapesoil per il drenaggio diffuso del manto, adesivo per la posa di erba sintetica Ultrabond Turf, adesivo per la posa di gomma per le piste di atletica Adesilex G19), sistemi per l’impermeabilizzazione di vasche (impermeabilizzazione e posa di ceramica Mapelastic), sistemi per la realizzazione di campi da tennis, multisport e piste ciclabili (Mapecoat Tns Multisport Comfort, sistema multistrato a base di resine sintetiche per la realizzazione di campi multisport indoor e outdoor, Mapecoat Tns Professional, specifico per la realizzazione di campi da tennis, e Mapeocat Tns Urban, sistema a base di resine sintetiche per la realizzazioni di piste ciclo-pedonabili).

Come sistemi per l’isolamento termico degli edifici Mapei propone le soluzioni Mapetherm e Mapetherm Tile System, idonee per l’isolamento a cappotto sia con finiture murali sia con l’applicazione di piastrelle in ceramica a spessore sottile.

Per il rinforzo strutturale e la protezione sismica degli edifici Mapei propone soluzioni per il rinforzo statico, il miglioramento e l’adeguamento sismico delle strutture e il presidio di elementi non portanti.

Premiazione solidale

Nell’ambito dell’assemblea annuale Anci, il 24 ottobre si svolge il Cresco Award Città Sostenibili, l’evento di Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci che premia i comuni più sensibili ed efficaci nel promuovere lo sviluppo sostenibile dei territori. Mapei, come altre aziende partner, assegnerà il proprio premio Impresa: «Sistemi per la riqualificazione di pavimentazioni architettoniche di elevato pregio estetico, durevoli e nel rispetto delle normative». Il Comune vincitore beneficerà di una consulenza per la valutazione degli interventi tecnici ed estetici da attuare per ottenere le migliori opere di riqualificazione e ammodernamento di pavimentazioni architettoniche in pietra e in calcestruzzo armato. La consulenza permetterà di individuare le soluzioni più adeguate da adottare sia a livello di ciclo applicativo sia a livello di proposta cromatica, per garantire all’intero sistema sostenibilità, efficienza e durabilità, nel rispetto delle normative.