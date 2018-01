Arriva il closing per Italcementi-Cementir Italia 0 gennaio 2, 2018

Dopo l’annuncio del settembre scorso (leggi la notizia qui), e dopo l’ok dell’Antitrust (ma ad alcune condizioni), arriva il momento del closing per l’acquisizione da parte di Italcementi, gruppo ora controllato dalla tedesca HeidelbergCement, di Cementir Italia nei settori del cemento e del calcestruzzo (incluse le società interamente controllate CementirSacci e Betontir). A vendere è il gruppo Caltagirone, che controlla la società attraverso Cementir Holding. L’azienda acquisita è uno dei principali produttori di cemento e calcestruzzo in Italia: dal 1992 Cementir Italia fa parte del Gruppo Caltagirone, che la acquistò all’asta dall’Iri.

L’acquisizione comprende una struttura industriale formata da cinque cementerie a ciclo completo e due centri di macinazione, oltre che un network di terminal e impianti di calcestruzzo attivi sul territorio nazionale. La transazione ha un valore di 315 milioni di euro (enterprise value, cash and debt free).

Gli asset di Cementir Italia e delle società interamente controllate CementiSacci e Betontir andranno ad aggiungersi alla struttura industriale Italcementi fino a oggi formata da sei cementerie a ciclo completo, un impianto per prodotti speciali, otto centri di macinazione del cemento, 113 impianti di calcestruzzo e 13 cave per inerti.

«La giornata di oggi segna una tappa storica per la nostra società. Per la prima volta dopo molti anni, torniamo a crescere in Italia, consolidando ancora di più la nostra leadership nel mercato italiano dei materiali per le costruzioni e riaffermando il ruolo di primo piano di Italcementi nel panorama industriale nazionale», commenta Roberto Callieri, amministratore delegato di Italcementi. «A soli 18 mesi dall’ingresso di Italcementi in HeidelbergCement Group, questo nuovo investimento conferma la fiducia del Gruppo nel nostro Paese e nella nostra società. Il nostro obbiettivo è chiaro: accelerare il ritorno, già iniziato nel 2016, alla redditività e sostenibilità del business, con una chiara ambizione sia finanziaria, sia temporale. Un percorso da attuare attraverso le necessarie sinergie, da coniugare con le nuove opportunità di mercato per i nostri prodotti, quelli tradizionali come quelli innovativi».