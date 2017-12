Gruppo DEC continua a crescere e supera i 9 milioni di premi 0

La distribuzione edile secondo il Gruppo Dec

197 associati e 236 punti vendita sono alcuni dei numeri di Gruppo Dec (Distributori Edili Consorziati), fondato nel 2004 e in poco più di dieci anni cresciuto in maniera esponenziale dalla Valle d’Aosta al Friuli-Venezia Giulia, e giù fino al Lazio e all’Umbria. «Il 2017 è stato un anno molto positivo per D.EC.» ha raccontato a YouTrade la presidente Marcella Prampolini in occasione della convention annuale organizzata dal consorzio. «È stato un anno al di sopra delle aspettative: abbiamo consolidato la compagine sociale con dieci nuovi soci e circa 15 punti vendita in più, abbiamo chiuso il 2017 superando abbondantemente i 150 milioni di euro di fatturato gestito, i numeri ci stanno davvero strabiliando, premiando dei nostri sforzi. Non è stato un anno semplice, anche perché nel settore della distribuzione edile nulla è semplice, ma abbiamo affrontato tutte le difficoltà continuando a rimanere al passo. L’unione fa la forza e questo ha dato ottimi risultati».

Pilastro portante della filosofia del D.E.C. l’associato, i cui interessi sono posti al centro di ogni accordo commerciale con i fornitori, e al quale ogni tre mesi vengono distribuiti dei premi economici. «Ogni socio ha le proprie esigenze specifiche, ma se le andiamo a racchiudere in una parola possiamo dire che ogni distributore vuole semplicemente riuscire a fare il suo lavoro al meglio, esprimendo al massimo la propria professionalità», dichiara la presidente. «Gli associati D.E.C. hanno un’alta professionalità, noi facciamo in modo che questa qualità emerga e venga ripagata, difendendoli contro la concorrenza colossi della grande distribuzione organizzata, sviluppando collaborazioni con i fornitori, aiutandoli a differenziarsi e specializzarsi, con gli strumenti giusti per essere concorrenziali. A volte basta solo un sorriso!».

Quali sono gli obiettivi per il 2018? «L’obiettivo principale per il 2018 è quello di aumentare la conoscenza del DEC da parte del mercato, al di là degli operatori del settore. Abbiamo intenzione di raggiungere tutti i magazzini ancora liberi, continuare l’attività di formazione per i soci, partire con una campagna pubblicitaria e merchandising. Non abbiamo mai imposto nulla agli associati, ora inizieremo a “vestire” il magazzino con i colori del marchio, in maniera discreta ma funzionale a diffondere il nome D.E.C.».

Prossimo appuntamento a marzo 2018 con l’assemblea per l’approvazione del bilancio. «Un evento sempre molto importante, in cui divideremo oltre 9 milioni di euro di premi».