Tutti i bilanci delle costruzioni assieme al nuovo YouTrade 0

I bilanci delle costruzioni nel nuovo YouTrade

Se volete conoscere a fondo la realtà della filiera dell’edilizia avete una occasione imperdibile: il nuovo numero di YouTrade, infatti, è accompagnato dal supplemento I Bilanci delle costruzioni. È l’analisi che ogni anno viene messa a punto dal Centro Studi YouTrade su 1.113 aziende: dai produttori ai distributori, dagli studi di progettazione ai costruttori. Si tratta di un lavoro unico, approfondito, impareggiabile.

I bilanci delle aziende sono stati messi ai raggi x per comprendere le dinamiche che hanno attraversato l’attività dei mesi passati, accompagnati da un commento che fa il punto sulla situazione del settore preso in esame. Non solo. Quest’anno sono stati aggiunti tre nuovi indicatori che hanno individuato le dieci aziende per ogni categoria che hanno dimostrato maggiore efficacia nella loro azione. Quali sono? Lo saprete leggendo il supplemento.

Accanto a questo lavoro impegnativo, la redazione della rivista edita da Virginia Gambino Editore propone un magazine pieno di spunti interessanti. A partire, per esempio, dalle previsioni dei trend per il 2018. Oppure un’inchiesta sulla città in cui si costruisce di più, specialmente in altezza: Milano. Un altro argomento caldo è quello che riguarda l’opportunità fornita dai sismabonus per mettere in sicurezza il patrimonio edilizio, in gran parte obsoleto. Uno speciale dedicato al rafforzamento strutturale, infatti, è uno dei piatti forti nel menu di questo numero di YouTrade.

Infine, tra i tanti articoli stimolanti, non si può tralasciare YouTrade Casa: la sezione dedicata alle soluzioni abitative questa volta si occupa di porte e finestre, aperte più che mai alle novità. Insomma, sono due numeri in uno, nessuno dei due si può perdere.