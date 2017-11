Ecco come sarà la Mostra Convegno Expocomfort 2018 0 novembre 22, 2017

Mostra Convegno Expocomfort 2018

Tutto pronto per l 41^edizione di Mce Mostra Convegno Expocomfort, la manifestazione biennale leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella climatizzazione e nelle energie rinnovabili in calendario dal 13 al 16 marzo 2018 in Fiera Milano. Un’edizione che si presenta con un parterre espositivo, ad oggi, di 1.600 aziende, di cui il 43% estere da 52 paesi, in crescita Turchia, Egitto e India, Paese Ospite di questa edizione, e oltre il 92% dei padiglioni occupati. Una Mce 2018 che si svolgerà per la prima volta in concomitanza con Bie-Biomass Innovation Expo, dedicata al mondo del riscaldamento a biomassa legnosa.

Un parterre espositivo che presenterà una panoramica merceologica completa e ricca di novità in tutti i comparti: dal riscaldamento all’attrezzeria e componentistica, dal condizionamento dell’aria alla refrigerazione e ventilazione, dalla tecnica sanitaria al trattamento dell’acqua, dalle energie rinnovabili alla Home & Building Automation e alla mobilità elettrica. Mce 2018 sarà quindi, per gli oltre 150.000 operatori professionali provenienti da tutto il mondo, un’occasione per scoprire di persona tutti i trend tecnologici di un mercato in continua evoluzione. Al centro di questa edizione, ci sarà l’innovazione tecnologica intesa come digitalizzazione dei prodotti e dei processi, l’integrazione tra mondo elettrico e termico, tra fonti energetiche tradizionali e rinnovabili. Sistemi all’avanguardia in grado di assicurare qualità dell’aria, comfort, risparmio energetico e ottimizzazione delle risorse secondo le diverse esigenze dell’ambiente costruito: dalla singola abitazione al condominio, dal capannone industriale ai grandi centri commerciali.

Proprio l’efficienza energetica in ambito industriale, sarà uno dei temi al centro di Mce Mostra Convegno Expocomfort, negli ultimi anni, infatti, l’attenzione degli operatori industriali verso il controllo dei consumi energetici, soprattutto, in alcuni settori particolarmente energivori è notevolmente aumentata e richiede, sempre di più, un approccio organico e strutturale. Un’attenzione all’efficienza energetica che vede una crescita degli investimenti come emerge dai dati della ricerca commissionata da Mce-Mostra Convegno Expocomfort all’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano. Due gli scenari delineati per gli investimenti in efficienza energetica nel mondo industriale e terziario: il primo, riferito a una situazione economica simile all’attuale, prevede un potenziale di crescita degli investimenti dai 7,20 mld € previsti del 2017 a 9 mld € del 2020, con un tasso di crescita annua composto pari al 8% che si attesta sui 32 mld; il secondo invece, più ottimistico, in cui si arriva a 10,60 mld € del 2020, con un tasso di crescita annua composto pari al 14% e un ammontare totale sui 35 mld €.

MCE e Industry 4.0

Un mondo industriale in veloce trasformazione, grazie anche al piano industria 4.0 messo a punto dal governo per incentivare la digitalizzazione dei processi produttivi e renderli più efficienti anche dal punto di vista energetico, che sta coinvolgendo non solo le grandi aziende ma anche quelle piccole e medie, cuore dell’economia del nostro paese. Distretti industriali di eccellenza dove gli investimenti in ricerca e innovazione sono da sempre motore di sviluppo per competere nei mercati mondiali. L’integrazione tecnologica per il comfort dell’ambiente costruito sarà il driver delle iniziative di Mce-Mostra Convegno Expocomfort 2018. A partire da Factory4.now, un evento “live” che mostrerà in diretta tutte le fasi di un processo produttivo di ultima generazione, allo speciale focus su Mep Bim, un metodo di progettazione, costruzione e gestione condivisa e integrata degli impianti che rappresenta la più importante innovazione nel settore delle costruzioni degli ultimi anni. Dal nuovo format di “Percorso Efficienza & Innovazione”, la selezione del Politecnico di Milano Dipartimento Abc delle eccellenze tecnologicamente più avanzate delle aziende espositrici, all’area That’s Smart, dedicata alla Building automation, alla domotica, a Smart metering e smart grid, alle rinnovabili elettriche, alle app di gestione da remoto degli impianti.

Massimiliano Pierini, Managing Director, di Reed Exhibitions Italia

«Come per ogni edizione abbiamo studiato, un ricco programma di eventi, e soprattutto, un piano di attività mirato verso tutti i nostri interlocutori. Da un’azione, ancora più capillare, per il mondo della distribuzione in collaborazione con le associazioni e gruppi di acquisto a livello nazionale, ad iniziative specifiche per coinvolgere, ancor di più il mondo della progettazione e dell’installazione, a ulteriori promozioni per gli operatori esteri, grazie anche a “Paese Partner” che vede protagonista l’India con una collettiva, una delegazione commerciale e una istituzionale. Fra le novità, mi piace segnalare l’introduzione del Matchmaking con Mce Connect una piattaforma online per facilitare la programmazione degli incontri in fiera. Ma forse la novità più importante è Mce in città l’iniziativa che vede, per la prima volta nella storia della manifestazione, Mce aprirsi al grande pubblico grazie ad un evento ludico e di intrattenimento che sarà allestito dal 10 al 18 marzo in Piazza Gae Aulenti a Milano. Un’occasione per coinvolgere l’utente finale sull’attenzione allo spreco delle risorse della vita quotidiana».

Il ruolo delle associazioni di settore

Come da tradizione, anche per Mce 2018 non mancheranno le numerose attività organizzate dalle principali associazioni di settore: da Angaisa, Associazione Nazionale Commercianti Articoli Idrosanitari Climatizzazione Pavimenti Rivestimenti e Arredobagno che proporrà lo spazio CasANGAISA, per proseguire con Anima, Confindustria Meccanica Varia Affine, che nella lounge dedicata proporrà un ricco calendario di eventi, ai seminari e convegni di Aicarr, Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento e Refrigerazione e altre ancora in via di definizione.