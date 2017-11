Nuovo consiglio direttivo per Assotende 0 novembre 3, 2017

Nuovo consiglio direttivo e discussione sui nuovi bonus casa nella prima assemblea nazionale di Assotende, associazione che in FederlegnoArredo riunisce 60 aziende con oltre il 70% del settore della tenda, delle schermature solari, dei sistemi di comando e automazione e dei tessuti tecnici.

Norme tecniche di settore, normativa dedicata alla Marcatura Ce, detrazioni fiscali per l’ecobonus: sono stati alcuni degli argomenti di discussione. L’assemblea ha colto l’occasione della presenza del direttore generale di FederlegnoArredo, Sebastiano Cerullo, per esprimere il suo ringraziamento alle presidenze che hanno accolto e accompagnato il settore nel suo ingresso in FederlegnoArredo e tutti i colleghi che hanno lavorato a consolidarne le attività. Altri argomenti sul tavolo sono il D.Lgs 106 – 2017 e le sanzioni collegate, la nuova estensione della responsabilità per il fabbricante di attrezzature elettriche ed elettroniche (Raee open scope) con la scadenza del prossimo agosto 2018.

L’assemblea ha poi eletto il consiglio direttivo, che si è poi riunito per una prima serie di valutazioni ed elaborare un programma di attività: la normativa tecnica, i permessi amministrativi e i regolamenti pubblici saranno certamente elementi di lavoro e di approfondimento. Il consiglio ha poi affidato i suoi obiettivi alla guida del nuovo presidente, Gianfranco Bellin, e ai suoi vicepresidenti Edi Orioli e Michele Parravicini.

Il nuovo consiglio direttivo di Assotende si compone ora di Gianfranco Bellin (Gibus), Cesco Cazzamali (Tendarredo), Carlo Giovanardi (F.lli Giovanardi), Alessandro Falsini (Ombrellificio Poggesi), Luca Lovera (Mottura), Simone Mazzon (KE Protezioni Solari), Roberto Mezzalira (Somfy Italia), Paolo Montanaro (MV Line), Edi Orioli (Pratic F.lli Orioli), Michele Parravicini (Parà), Fabiano Pozzi (Manifattura Corti), Aristide Radaelli (Brianzatende), Matteo Scampini (Zante).