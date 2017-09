Aruba inaugura il più grande datacenter a Bergamo 0 settembre 25, 2017

Il più grande data center campus d’Italia è vicino a Bergamo, a Ponte San Pietro. Lo ha inaugurato Aruba, uno dei maggiori service provider italiani. Il Global Cloud Data Center entrerà in funzione il 6 ottobre.«L’infrastruttura ideale in grado di ospitare qualsiasi sistema informatico», come si legge nella nota ufficiale di Aruba. E infatti, il campus è concepito per soddisfare le esigenze manifestate da aziende italiane e straniere, così come dalla pubblica amministrazione, in tema di gestione delle infrastrutture IT. Dopo aver fatto registrare un fatturato di 140 milioni di euro, l’azienda aretina continua dunque ad espandersi. Questa struttura si aggiunge (in Italia) alle due già presenti ad Arezzo (da dove tutto è partito, nel lontano 1994). «Creando il nostro terzo data center in Italia – ha spiegato Stefano Cecconi, a.d. di Aruba – abbiamo risposto sia all’esigenza dei nostri clienti enterprise, che ci chiedevano una struttura nel nord Italia che fosse grande tanto da dare spazio alla loro crescita futura, sia alla nostra esigenza di crescita in ambito cloud, che ha assunto dimensioni molto importanti».L’obiettivo è quello di offrire soluzioni scalabili e su misura e spazi polifunzionali per ogni necessità logistica. «Lo abbiamo concepito con l’obiettivo di non avere limiti di spazio e di risorse e abbiamo voluto realizzarlo completamente ecosostenibile».