Saint-Gobain fa shopping in Germania e Brasile

agosto 5, 2017

Shopping in Germania e in Brasile per Saint-Gobain. La multinazionale francese di prodotti per l’edilizia, ha siglato l’acquisizione del 100% del capitale di due aziende: la tedesca Kirson e la brasiliana TedBond.

Kirson è un importante player nel mercato europeo dei pannelli. Fondata nel 1963 e situata in Baviera, Kirson produce pannelli metallici di rinforzo e una serie di prodotti che prevedono l’uso di tessuti-non-tessuti all’interno dei pannelli. Queste soluzioni sono destinate principalmente all’impermeabilizzazione dei tetti nonché utilizzate come rivestimenti per i pavimenti e pannelli di costruzione. Nel 2016 i ricavi di Kirson hanno raggiunto i 27 milioni di euro. L’integrazione di Kirson nella attività dei materiali ad alte prestazioni di Saint-Gobain completerà l’offerta del brand Adfors per il mercato delle membrane impermeabilizzanti, contribuendo a sviluppare le vendite in tutto il mondo.

TekBond opera invece nel mercato degli adesivi destinati al settore delle costruzioni e all’area automotive. L’azienda produce e distribuisce una vasta gamma di adesivi, sigillanti, spray e nastri di mascheratura in tutto il Brasile. La sua offerta si basa su una conoscenza approfondita del mercato e dei clienti per adeguare le proprie formulazioni di prodotto alle specificità locali. Ora entrerà a far parte della divisione High-Performance Materials. Questa acquisizione permetterà a Saint-Gobain di creare in Brasile importanti sinergie con le linee di business Abrasives, Mortar e Flat Glass.

I due progetti sono soggetti all’approvazione delle autorità Antitrust dei rispettivi Paesi di riferimento.