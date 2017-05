Il Sassuolo targato Mapei in onda per le popolazioni terremotate 0 maggio 22, 2017

Per il Sassuolo targato Mapei un grande palcoscenico televisivo (Rai Uno, lunedì 22 maggio, ore 21.25). Ma non è quello dello stadio: in diretta da Norcia, la squadra parteciperà al programma Un goal per l’Italia dedicato alle popolazioni terremotate dell’Umbria. Il programma coinvolge società calcistiche, dilettantistiche e professionistiche, del Centro Italia attive nei territori colpiti dagli eventi sismici dello scorso anno. L’evento televisivo ha come obiettivo la raccolta fondi per supportare il programma Il Calcio Aiuta, sviluppato dalla FIGC, con il patrocinio del Ministro per lo Sport e in collaborazione conVasco Errani, Commissario straordinario del governo per la ricostruzione, allo scopo di garantire il ritorno alla pratica sportiva nelle aree interessate dal sisma, in particolare per ragazzi e bambini. Le realtà calcistiche destinatarie delle donazioni sono state individuate dalla Figc in accordo con la Protezione Civile, al fine di realizzare azioni di sostegno concrete e attivabili in tempi brevi.