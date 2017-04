La pittura smacchiabile al 100% esiste e si chiama Ducotone Power 0 aprile 22, 2017

Ducotone Power, l’innovativa pittura smacchiabile per pareti senza macchia

Duco presenta Ducotone Power, la pittura che rende il muro totalmente smacchiabile su oltre 30 tipi di macchie, dal pomodoro al vino rosso, dai pennarelli all’olio d’oliva. Ducotone Power grazie alla nuova tecnologia No-Spot, impedisce alle macchie di penetrare in profondità nel film della pittura. Basta intervenire con una spugna imbevuta d’acqua e sapone neutro, entro 24 ore, per eliminare facilmente le macchie più comuni come caffè, olio, vino, tè, ketchup, sangue e molte altre tipologie. “Ducotone Power è un prodotto altamente innovativo, di ultima generazione – dichiara Francesca Geri, Marketing Manager Duco – che oltre a creare una barriera protettiva sulla parete, permette di ottenere un risultato estetico ottimale e duraturo nel tempo”.

Il prodotto si caratterizza anche per un’ottima copertura e una finitura molto opaca in linea con le tendenze più attuali dell’arredamento. L’etichettatura A+ inoltre, è garanzia di qualità e rispetto per la salute delle persone e dell’ambiente. Ducotone Power è disponibile nei formati da 2.5 lt e 10 lt, nel colore bianco rispettivamente al prezzo di € 26 e € 80 (iva inclusa) e nei 1188 colori della collezione Ducorama.

Duco fa parte di Cromology Italia, azienda leader nel settore della produzione e vendita di pitture per edilizia in Italia. L’azienda si avvale di 500 collaboratori, due siti produttivi tecnologicamente evoluti di 80.000mq, un hub logistico e tre magazzini regionali per un totale di 45.000mq. Alla parte produttiva si affianca una rete di distribuzione integrata, Colori di Tollens Bravo, che vanta 14 punti vendita diretti. Grazie ad una strategia multicanale competitiva, al suo portafoglio di brand prestigiosi – MaxMeyer, Duco, Baldini Vernici, Tollens, Settef, Viero, Viero Paints, Mistercolor e Lo Specialista di Mistercolor – e ad una offerta completa e diversificata, Cromology Italia registra una presenza di successo in tutti i canali distributivi. Cromology Italia, fa parte del gruppo Cromology player a livello mondiale, sviluppa un fatturato di 800ml €, che detiene posizioni di leadership nei maggiori mercati del Sud Europa. Grazie a 10 laboratori di ricerca, 13 impianti di produzione e 9 piattaforme logistiche, Cromology è all’avanguardia nello sviluppo e nella produzione di pitture e vernici per l’edilizia. I marchi di Cromology sono commercializzati in oltre 50 paesi in tutto il mondo, con una presenza diretta in 9 nazioni.