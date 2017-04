Paolino confermato alla guida di Avedisco 0 aprile 3, 2017

Giovanni Paolino si conferma per il terzo mandato consecutivo alla guida di Avedisco, la prima associazione in Italia che rappresenta le principali aziende di vendita diretta. Durante la recente assemblea di fine mese, infatti, i rappresentanti delle aziende associate hanno rinnovato la loro fiducia al presidente uscente, promuovendo a pieni voti le scelte strategiche adottate negli ultimi anni. Al fianco di Giovanni Paolino, che ricopre anche l’incarico di direttore generale di Eismann, è stato eletto come vice presidente Renato Di Carlo, presidente Italia e vice presidente Sud Europa di NeoLife International. Durante l’assemblea sono stati eletti anche i membri del consiglio direttivo: Antonello Badanesi, amministratore delegato direttore Italia e Svizzera di LR Health & Beauty, Alessandra Ghio, responsabile commerciale Fresco Irinox , Cristiano Napoli, direttore generale e amministratore delegato di Herbalife Italia, Mauro Soffientini, corporate affairs manager Italy & Iberia Amway Italia, Marcello Svaldi, amministratore delegato Gioel.

Paolino, che siede a capo dell’Associazione dal 2010, ha intrapreso un percorso in ascesa, con crescenti soddisfazioni e successi. Alla sua lungimiranza si deve l’attenzione nella promozione di un’immagine della vendita diretta come modello di business contemporaneo e al passo con i tempi, capace di intercettare e offrire opportunità professionali anche alle giovani generazioni. Nel 2016 le aziende associate hanno raggiunto una crescita in termini di fatturato e di occupazione (quasi 655 milioni di euro nel 2016, + 14% rispetto al 2015, con un aumento di valore occupazionale del + 27% e un totale di oltre 215.000 Incaricati alle Vendite), nonostante l’instabilità economica che caratterizza il panorama nazionale.