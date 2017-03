Ecco perché non perdere il nuovo numero di YouBuild 0 marzo 7, 2017

YouBuild marzo 2017

La riqualificazione tra l’era digitale e gli edifici d’epoca

Che cosa distingue un restauro qualsiasi da quello rispettoso di uno storico edificio? Nel caso del Teatro di Rimini la differenza la fanno i laterizi prodotti da SanMarco Terreal, che ha ricreato la stessa tipologia di materiali utilizzati a metà Ottocento per la realizzazione dell’edificio. Il ripristino del teatro romagnolo è una delle case history che si possono leggere sul nuovo numero di YouBuild, il periodico edito da Virginia Gambino Editore rivolto agli operatori del mondo delle costruzioni e, in particolare, a chi propone un’edilizia sostenibile.

L’Italia, d’altra parte, può vantare un patrimonio di architetture d’epoca di pregio che, però, devono essere adeguate ai tempi. Riqualificare, restaurare, ripristinare: ma come? Sul nuovo numero della rivista sono riportati altri casi, corredati da fotografie e disegni. Per esempio, Villa Zilieri Motterle, vicino a Treviso: un edificio di antiche origini che ospita anche affreschi del Tiepolo. O il caso del Filandone vicino a Bergamo, archeologia industriale che è tornata a vivere grazie alle tecnologie costruttive che hanno riqualificato l’ambiente.

Ma l’edilizia sostenibile non è solo restauro. YouBuild guarda avanti e approfondisce uno degli argomenti caldi per architetti, ingegneri e imprese: la diffusione della progettazione elettronica, il Bim. È davvero il futuro? Un altro argomento di attualità, a cui ha dato spazio anche il Made Expo di Milano, riguarda la riqualificazione non solo di una singola unità immobiliare, ma di intere zone della città. Le periferie che si avvicinano al centro delle metropoli e, anzi, fanno sfumare la differenza tra ciò che è il cuore e quello che sta fuori: è il concetto espresso dall’architetto Stefano Boeri, riportato in un altro articolo della rivista.

A proposito di architetti: non manca anche in questo numero una utile guida alla saggia amministrazione di uno studio professionale. Una premessa indispensabile per continuare a lavorare con profitto. Con l’aiuto delle informazioni da leggere su YouBuild.