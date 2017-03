Save the date: il 25 maggio la III Conferenza Nazionale Anpe 0 marzo 28, 2017

Anpe, Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido, organizza la terza Conferenza Nazionale Poliuretano Espanso rigido che si svolgerà a Milano, il 25 Maggio 2017, al Centro Congressi Palazzo Stelline. La manifestazione, giunta alla sua terza edizione, ha una cadenza biennale e gli incontri precedenti, nel 2013 a Peschiera del Garda e nel 2015 a Bologna, hanno suscitato un notevole interesse, sia per il livello delle relazioni presentate e sia per la particolare formula adottata che comprende, in un unico evento, tutti i protagonisti della filiera dell’efficienza energetica e del mondo del poliuretano: dalle aziende produttrici di materie prime ed impianti, a quelle di trasformazione e applicazione, fino ai progettisti e alle imprese del settore.

Il progetto della Conferenza prevede un’organizzazione itinerante e per l’edizione del 2017 è stata selezionata la città di Milano, protagonista di un grande rinascimento urbanistico, e, come sede, il Centro Congressi di Palazzo Stelline, dove le moderne attrezzature congressuali si integrano l’atmosfera ricca di storia e cultura del Palazzo che sorge proprio dove un tempo avevano trovato terreno fertile gli “Orti di Leonardo”, a un passo dalla Chiesa di S. Maria delle Grazie in cui è conservata “L’ultima Cena”.

Il programma della terza Conferenza sarà sviluppato in tre contemporanee Sale Tematiche i cui lavori saranno coordinati da docenti universitari esperti delle materie. Le Sale saranno dedicate ai temi:

Edifici Efficienti – Chairman Prof. M. Imperadori (Politecnico Milano)

– Chairman Prof. M. Imperadori (Politecnico Milano) Materiali efficaci – Chairman Prof. P. Romagnoni (IUAV Venezia)

– Chairman Prof. P. Romagnoni (IUAV Venezia) Poliuretano & Tecnologia – Chairman Prof. M. Modesti (Università Padova)

La Conferenza prevede inoltre l’allestimento di desk informativi destinati alle Aziende del settore e l’esposizione, in un’apposita area, dei più significativi studi e progetti di ricerca sviluppati da studenti universitari o giovani ricercatori. Gli elaborati pervenuti saranno valutati, e premiati, dal Comitato Scientifico della Conferenza formato dai Chairmen e da cultori della materia. Tutte le informazioni relative all’evento e il programma preliminare sono disponibili online e saranno periodicamente aggiornate.