L’architettura mondiale in mostra con Porcelanosa 0 gennaio 31, 2017

Inizia il conto alla rovescia per la ventiquattresima edizione della Mostra Internazionale di Architettura Globale di Porcelanosa Grupo, un evento mondiale che quest’anno si terrà dal 13 al 17 febbraio. Le otto società del Gruppo preparano i loro showroom per il 2017, innovativi spazi espositivi in cui presentare gli ultimi sviluppi e le tendenze per materiali e prodotti. La Mostra Internazionale di Porcelanosa Grupo anticipa il design del futuro presentando a professionisti, clienti e distributori, nonché alla stampa internazionale, quale sarà il concetto di abitazione o spazio commerciale. Tutti gli showroom saranno dotati di eleganza, esclusività e alta tecnologia in modo che ogni elemento e ogni prodotto sia integrato in un ambiente del tutto unico e realistico. Quindi, visitare la Mostra Porcelanosa Grupo significa passeggiare attraverso un mondo di idee, tendenze e nuove proposte, che ispirano il professionista e lo immergono tra le infinite possibilità offerte dall’architettura e dall’interior design.

Tra i materiali proposti dalla XXIV Mostra Internazionale, si scopriranno le ultime proposte in pavimenti e rivestimenti ceramici, dal legno e pietre ceramiche a materiali testurizzati, creati per stupire e reinventare il design contemporaneo. Inoltre, Porcelanosa e Venis si caratterizzano per l’elevata qualità e l’alto lusso, oltre che per la loro grande varietà di formati, tra cui i grandi “XL”. I materiali naturali saranno protagonisti della XXIV Mostra Internazionale grazie a L’Antic Colonial, con Linkfloor e i pavimenti in laminato o i suoi mosaici. Urbatek, invece, presenterà nel suo showroom gli ultimi modell idi gres porcellanato tecnico a tutta massa e la lastra ceramica extra fine, insieme ai suoi modelli di XLight Premium effetto marmo.

Il concetto Premium ruota anche attorno alla cucina e al bagno, attraverso le proposte di Gamadecor e Noken. La prima concentrerà la sua sala espositiva sui nuovi modelli di cucina Premium Emotions, tra le varie proposte. Noken sorprenderà attraverso Vitae by Zaha Hadid Design e Tono di Foster+Partners, collezioni per il bagno uniche e del futuro. Il minerale compatto Krion ripresenterà le sue numerose applicazioni, sia per bagni che per mobili, rivestimenti infiniti o come materiale idoneo per l’installazione di spettacolari facciate ventilate. Butech si dirigerà a professionisti attraverso soluzioni costruttive all’avanguardia e di grande tecnicismo, facilitando l’unicità dei progetti e i processi di installazione. Una garanzia di lunga durata e resistenza. Questa XXIV Mostra Internazionale Porcelanosa Grupo di Architettura Globale spera di battere il record di presenze. La media delle visite registrate nelle edizioni precedenti è di 12.000 visite, con persone provenienti da 80 paesi diversi.