A Parma la sostenibilità scende in piazza 0 gennaio 12, 2017

Laterlite è fra le aziende sostenitrici di “Modulo Eco“, un padiglione itinerante che per tre mesi offrirà ai cittadini di Parma uno spazio di incontro e sensibilizzazione dedicato alla sostenibilità ambientale. Ciò grazie anche a Leca Termopiù, una delle soluzioni che meglio interpreta l’attenzione dell’azienda verso questo importante tema.

Fino al 28 febbraio 2017 la città di Parma potrà contare su un luogo d’incontro dedicato alla formazione e l’aggiornamento sui temi legati alla sostenibilità e l’educazione ambientale per le scuole. Ma anche su un punto informativo sui progetti in materia di efficienza energetica e energie rinnovabili legati al territorio. È questo lo spirito che anima il “Modulo Eco”, un padiglione temporaneo costruito dall’Associazione Culturale Manifattura Urbana con il contributo di studenti, cittadini, tecnici specializzati e sponsorizzato interamente da aziende del settore che per i prossimi tre mesi in piazzale della Pace, nel centro storico di Parma, sarà a disposizione di cittadini, scuole, associazioni, enti proponendo temi e progetti in un folto calendario di eventi.

Nato come spazio dedicato al tema della sostenibilità a 360 gradi, il “Modulo Eco” è un padiglione di 60 metri quadri auto-costruito caratterizzato da grandi performance energetiche; concepito come luogo simbolo di rigenerazione urbana, “Modulo Eco” offrirà ai cittadini del capoluogo emiliano anche l’occasione per conoscere più da vicino anche alcune delle più moderne tecniche e soluzioni costruttive volte a migliorare l’efficienza energetica degli edifici attraverso lavorazioni come l’assemblaggio di strutture in legno a telaio, la posa di cappotti, serramenti, tetti verdi, intonaci in terra cruda, impianti e prodotti naturali quali l’argilla espansa Leca.

A questa iniziativa, infatti, non poteva far mancare il suo contributo Laterlite, che dei concetti di sostenibilità ed efficienza energetica ha fatto la sua filosofia produttiva. In questa occasione, in particolare, l’azienda ha partecipato alla realizzazione della base su cui è stato collocato il “Modulo Eco”, fornendo a questo scopo sia i materiali per la creazione dei cordoli perimetrali del basamento, realizzati mediante l’impiego di elementi costruttivi Lecablocco sia Leca Termopiù, l’argilla espansa che, grazie allo speciale trattamento produttivo, permette di realizzare vespai isolati termicamente con sicurezza e grande velocità esecutiva. “Modulo Eco” è uno spazio di sensibilizzazione e didattica sull’abitare sano e sostenibile, uno strumento di ricerca per studiare, testare e sviluppare nuove tecnologie. Un’occasione a cui Laterlite ha naturalmente aderito con il suo contributo di costante attenzione all’ambiente e alla ricerca di soluzioni per l’efficienza energetica e il benessere degli edifici.