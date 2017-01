Torna Lattoneria con i trend del 2017: leggi ora il nuovo numero! 0 gennaio 23, 2017

Lattoneria, gennaio 2017

Il ritorno della rivista Lattoneria, come spiega nell’editoriale del nuovo numero il presidente di Pile, Fabio Montagnoli, ha coinciso con i segnali di ripresa per il mondo delle costruzioni. E il secondo numero del periodico dell’associazione dei Produttori, Installatori Lattoneria Edile, dedica un articolo, tra l’altro, proprio a quelle che sono le prospettive per il settore, che per buona parte è legato a quello delle costruzioni: un trend positivo, quindi, a cui però non mancano le incognite. Lo testimonia una nicchia del settore, quello delle canne fumarie, che ha chiuso il 2016 con un bilancio in grigio, come si legge in un altro approfondimento del periodico.

Ma il nuovo numero di Lattoneria propone anche diversi focus sull’attività delle aziende. Per esempio, sull’utilizzo avanzato dell’alluminio. Due aziende come Mazzonetto e Alubel, che impiegano questo materiale per i loro lavori, ognuna con le sue specificità, sono protagoniste sulle pagine del giornale. Mazzonetto con un progetto di rifacimento della copertura di una palestra, mentre Alubel con le sue strategie che la vedono in primo piano nella innovazione anche nelle tecniche di coibentazione.

Tra gli altri articoli, inoltre, c’è un approfondimento sul tema di tetti e coperture, con gli ultimi trend di mercato per metodi e materiali. Insomma, una rivista stimolante per tutti quelli che lavorano nel campo della Lattoneria.

I numeri della rivista sono anche online!