L’orientamento alla qualità Betafence si concretizza, tra le altre scelte, nell’impiego di processi anti-corrosivi per l’intera gamma di prodotti professionali (pannelli, pali e cancelli) e per le recinzioni residenziali. I prodotti presentano quindi un duplice rivestimento protettivo tecnologico: dapprima vengono zincati a caldo e poi plastificati. La plastificazione viene realizzata con PVC (Cloruro di polivinile) o PES (poliestere) in risposta a differenti esigenze.

PVC: alta resistenza e lunga durata, a basso impatto ambientale

Prodotto di lunga durata e basso impatto ambientale, il PVC assicura un rivestimento molto flessibile ed elastico, garantendo un’ottima resistenza alla corrosione. Questo materiale si è rivelato estremamente indicato nelle zone costiere ove la percentuale di salinità è maggiore. E’ disponibile nei colori verde chiaro e verde scuro, bianco, nero ed antracite.

PES: alta qualità e valore decorativo

Il poliestere è un rivestimento che coniuga buona resistenza e valore decorativo, offrendo il vantaggio di una maggior libertà di scelta nelle colorazioni e nelle finiture (molto liscio, look metallico o satinato). Disponibile nelle collezioni classic (verde chiaro e scuro, bianco, nero, grigio e blu) e prestige: grigio chiaro, antracite e nero perlati e design (bugnato e anticato). Il controllo termico del processo di verniciatura assicura uno strato di rivestimento omogeneo.

I test che certificano la qualità

La qualità dei sistemi Betafence, intesa come resistenza e durata nel tempo, è garantita da severi controlli che prevedono prove di:

Resistenza alla corrosione : il test di nebbia salina della durata di 1000 ore prova l’inalterabilità del rivestimento protettivo: il test di Kesternich della durata di 25 cicli assicura la resistenza senza formazione di macchie o ruggine

: il test di nebbia salina della durata di 1000 ore prova l’inalterabilità del rivestimento protettivo: il test di Kesternich della durata di 25 cicli assicura la resistenza senza formazione di macchie o ruggine Resistenza ai raggi UV: il test di QUV verifica la resistenza ai raggi UV ed alle intemperie.

I rivestimenti di tutti i prodotti Betafence sono garantiti per 10 anni dalla corrosione in normali condizioni ambientali, secondo le più rigide normative (EN 13438 – ISO 9227).

Prodotti atossici per l’uomo e l’ambiente

Resistenti durevoli e anche eco-compatibili: Betafence ha scelto di impiegare per le proprie recinzioni rivestimenti ottenuti da polveri di nuova formulazione, prive di piombo, cadmio, CR6 ed altri plastificanti nocivi. Tali prodotti atossici, innocui e non inquinanti sono conformi a quanto previsto dalla normativa REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Il sistema REACH istituito dall’Unione europea, è un sistema integrato di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, atto a migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente. Il sistema REACH obbliga le imprese che fabbricano e importano sostanze chimiche a valutare i rischi derivanti dal loro uso ed a prendere le misure necessarie per gestire qualsiasi rischio venga individuato. Questo garantisce che i prodotti conformi a questa normativa siano atossici.