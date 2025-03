Perché ci sono sempre più over 50 in azienda

La notizie è passata in sordina, ma vale la pena di riflettere. Mentre il dato complessivo sull’occupazione sembra positivo (+0,6%, pari a +145 mila unità secondo l’Istat a gennaio), c’è qualcosa che suona in modo strano. Riepiloghiamo: il dato sull’occupazione rilevato dall’istituto di statistica riguarda gli uomini e le donne, i dipendenti e gli autonomi di tutte le classi d’età. Con un’eccezione: il numero di occupati diminuisce per 35-49enni. Inoltre, cala il numero di persone in cerca di lavoro (-0,6%, -9 mila unità). Ma anche questo con un’eccezione: i 25-34enni.

I numeri dovrebbero far riflettere tutti, governo, sindacati e imprese, al di là degli schieramenti. Anche perché il dato forse più sorprendente è che il numero di chi lavora oltre 50 anni aumenta sempre di più. Insomma, nelle fabbriche e negli uffici aumentano gli ultra cinquantenni. A gennaio, sempre secondo le impietose statistiche, hanno sfiorato quota 10 milioni, cifra che equivale a 5 milioni di unità in più rispetto al valore registrato nello stesso mese del 2005.

Aumento del 100%

Ripetiamo: in 20 anni il numero di ultra 50enni al lavoro è aumentato del 100%. Nello stesso periodo gli under 35, che poi non possono neppure essere considerati giovanissimi, sono scesi da 7,47 milioni a 5,44, cioè oltre 2 milioni in meno. A che cosa si deve questa apparentemente bizzarra tendenza, che promuove i senior e lascia fuori i junior? Secondo l’Istituto di statistica i fattori chiave sono due: l’andamento demografico, con la discesa delle nascite, e l’allungamento dei termini per la pensione. Ma sembra una spiegazione frettolosa. Innanzitutto, l’inverno demografico non si è manifestato solo negli ultimi anni. Inoltre, i termini per la pensione sono stati sì allungati, ma solo di due o tre anni rispetto al periodo pre-riforma, e quindi questo non può comportare un aumento del 100% degli over 50 al lavoro.

Una spiegazione potrebbe essere addotta, invece, con la necessità per le imprese di non perdere i più esperti, chi ha accumulato capacità, informazioni o, come si dice ora con l’ennesimo anglicismo, gli skills. Un trend che suggerisce quanto siano importante, oggi e lo saranno ancora di più domani, l’esperienza e la capacità per le aziende, piuttosto che un semplice basso stipendio da apprendista o da primo impiego. Insomma, conta sempre di più la qualità.