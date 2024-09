Luca Berardo con Orsini in Confidustria

Luca Berardo, presidente di Sercomated e di Assoposa, e amministratore delegato Casaoikos, entra nel Gruppo Tecnico dedicato alla Cultura d’Impresa di Confindustria. L’obiettivo del gruppo è far conoscere meglio il mondo imprenditoriale e le opportunità che offre, assieme al contributo alla società in termini di sostenibilità e responsabilità sociale. Il gruppo Cultura d’Impresa riporta affianca direttamente al presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, e ha una funzione consultiva per lo svolgimento del mandato.

«Sono naturalmente entusiasta per questa nomina e metterò a disposizione del presidente Orsini e degli altri componenti del gruppo tecnico l’esperienza maturata tanto nell’attività sia come imprenditore in Italia ed all’estero che nella vita associativa in Sercomated, Federcomated ed Assoposa», ha commentato Berardo. «La cultura e i valori d’impresa sono alla base di un vantaggio competitivo che le nostre imprese devono poter esprimere oggi più che mai sul proprio mercato di riferimento e uno dei compiti certamente più importanti per le associazioni di categoria è proprio quello di aiutare gli imprenditori ad innalzarne il livello e la sensibilità al tema in loro e più in generale in tutti i loro collaboratori».