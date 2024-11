Hörmann investe nella formazione ai rivenditori

Sono oltre 500 le rivendite di soluzioni Hörmann distribuite su tutto il territorio italiano. Oltre a garantire alla propria rete chiusure tecniche innovative e d’eccellenza, l’azienda si impegna a offrire un ventaglio di servizi costantemente in evoluzione, dalla formazione alle iniziative promozionali, fino a specifici strumenti di comunicazione.

Più conoscenza

Per incrementare la conoscenza degli aspetti tecnico-commerciali da parte dei partner, Hörmann si impegna a fornire informazioni pratiche utili alla gestione dell’attività di vendita e assistenza.

«Abbiamo strutturato un programma di formazione specializzante», spiega la responsabile marketing Chiara Covi. «Centrali ai fini dello sviluppo aziendale, i nostri partner vengono coinvolti in attività utili ad affrontare un utente finale sempre più informato, a cui oggi è più che mai necessario rispondere in modo qualificato, rapido e digital».

I servizi

I servizi rivolti agli showroom non si limitano però alla formazione: sono infatti a disposizione una gamma estremamente ampia di strumenti e supporti sia per il punto vendita sia per la realizzazione di specifici piani di marketing.

«Per esempio, da tempo i nostri rivenditori possono attingere al Programma Partner Hörmann: un insieme di esclusivi articoli per allestire e promuovere lo showroom», illustra Covi.

«Oltre a ciò, proponiamo l’App Hörmann Plus, dedicata a rivendite e agenti, nonché ricca di tutta una serie di utili servizi, e il Partner Website, un’attività di visibilità e lead generation che prevede la realizzazione di un sito personalizzato e la gestione di campagne di web marketing a livello locale.

Infine, ormai da quasi 20 anni supportiamo i concessionari con una campagna promozionale che viene accolta con sempre maggiore interesse dal pubblico».

di Veronica Monaco