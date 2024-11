Grande distribuzione edilizia: ecco il confronto tra le principali insegne

Cresce ancora il settore distributivo della Grande distribuzione dell’edilizia per il comparto brico fai-da-te.

Il 2023 è stato il terzo anno di crescita per le prime cinque insegne del settore, dopo la flessione registrata nel 2020, unico anno in rallentamento in una progressione positiva decennale. Ma i dati, come vedremo, pur positivi, sono per alcune insegne migliori e per altre, invece, riflettono situazioni specifiche dell’insegna.

Dunque, al di là del dato complessivo, come al solito è utile analizzare i singoli bilanci nel dettaglio, al fine di valutare le performance delle diverse realtà e individuare elementi utili di riflessione per il mondo della distribuzione edile.