BigMat Italia cresce ancora: in sei mesi, quattro nuovi ingressi

È un bilancio positivo quello dei primi sei mesi del 2024 per il Gruppo BigMat, come emerso dall’assemblea annuale che a giugno ha riunito i suoi 157 soci. Tra di loro anche quattro nuove aziende entrate nella prima metà del 2024 all’interno della compagine BigMat che oggi conta 242 rivendite in 19 regioni.

Ad accumunare questi imprenditori, la scelta di entrare in BigMat aderendo a un progetto imprenditoriale che sostiene e sollecita tutte le corde strategiche di un’azienda: politica commerciale, comunicazione e marketing, formazione, realizzazione di nuovi format, strategia di sviluppo del mercato, sempre mantenendo la propria indipendenza imprenditoriale e beneficiando della forza del Gruppo a livello nazionale ma anche internazionale.

Perché l’imprenditore sceglie BigMat

«L’imprenditore sceglie BigMat e BigMat sceglie imprenditori lungimiranti e dall’approccio consortile, che sanno stare in Gruppo e che fondano la loro attività su serietà aziendale e commerciale potendo contare su un fatturato e un contesto aziendale sano – sottolinea Matteo Camillini, direttore BigMat Italia e International – Aziende che sono punti di riferimento per il territorio o hanno le potenzialità per esserlo grazie anche al nostro supporto. Non conta la dimensione del network, che è fine a sé stessa, ma piuttosto la qualità della rete».

Le new entry

Condivisione, spirito di Gruppo e imprenditorialità innovativa sono le caratteristiche delle quattro new entry nel Gruppo: Lana Edilizia in Piemonte, Ecos e Amore Legnami nel Lazio e Lapis in Umbria.

BigMat Lana Edilizia

In Piemonte si trova BigMat Lana Edilizia di Piedimulera (VB): azienda storica ma dallo spirito giovane che nel 2024 è entrata a far parte di BigMat. Sono, infatti, trascorsi oltre 60 anni da quando Armando Lana avviò una produzione di piastrelle e poi negli anni ‘70 la rivendita di materiale edile.

Guidata fino al 2012 da Marco Lana, figlio di Armando, e oggi interamente gestita dal nipote Emanuele, l’attività è giunta alla terza generazione ed è un punto di riferimento per la provincia Verbano Cusio Ossola.

Con un fatturato di 2,2 milioni di euro nel 2023, BigMat Lana Edilizia è cresciuta nel tempo: «Il nostro target è composto per il 90% da professionisti e imprese, il core business è l’edilizia pesante ma per il futuro pensiamo a un ulteriore sviluppo dell’offerta» spiega Emanuele Lana.

Il punto vendita si estende su 5mila mq di piazzale, 800 mq di capannone e altri 120 mq di esposizione e uffici; dove si trovano materiali per l’edilizia, in particolare per le coperture, utensileria, attrezzature da cantiere, ferramenta e idraulica ma anche pavimenti per esterni, rivestimenti e arredi da giardino.Lo staff è composto da sette persone che si occupano di consulenza tecnica pre e post-vendita e consegna.

L’anima consortile di BigMat e il confronto con gli altri soci sono stati per Lana Edilizia una piacevole conferma: «Il rapporto con gli altri soci è uno dei plus che sto più apprezzando, è un piacere poter dialogare con altre realtà imprenditoriali, anche più grandi, e scambiarsi opinioni e consigli. Dal confronto nascono progettualità interessanti, un legame sano e costruttivo tra imprese che scelgono di condividere obiettivi e strategie».

BigMat Ecos

Si trova a Formello, accanto al Parco Naturale di Veio, zona Roma Nord, il punto vendita di BigMat Ecos: un’azienda ad alta percentuale di giovani e piena di entusiasmo che ha scelto BigMat per consolidare la posizione nella distribuzione edile e continuare a crescere.

Guidata da Manuel Fabrizi, Domenico Disabato e Andrea Tedeschi BigMat Ecos oggi raggiunge i 4,5 milioni di fatturato ed è uno dei punti di riferimento per la zona di Roma Nord e limitrofe.

Nel negozio di 800 mq coperti e 12mila mq esterni, si trovano oltre 10mila prodotti tra materiali edili, termoidraulici, elettrici, ferramenta e colore. «I nostri clienti sono per il 70% imprese e per il 5% professionisti e artigiani a cui si aggiunge anche un 25% di privati», spiega Fabrizi.

Sono 12 i dipendenti che si occupano di consulenza tecnica pre e post-vendita e consegna dei materiali. Tra i servizi aggiuntivi anche lo smaltimento dei rifiuti da cantiere in sinergia con la società ecologica di loro proprietà, attiva dal 1998. L’obiettivo è strutturare l’attività e specializzarsi, per farlo ha scelto il supporto del Gruppo: «Ci è piaciuta subito la struttura consortile di alto livello, i servizi, la proattività, le iniziative e il confronto con altri soci ma anche la notorietà dell’insegna e la possibilità di accedere a convenzioni con nuovi partner per specializzarci nel ramo dell’edilizia».

Nell’immediato futuro BigMat Ecos vede proseguire la sua crescita grazie anche a nuove risorse da inserire nello staff e all’implementazione di nuovi format come BigRent per il noleggio professionale.

BigMat Amore Legnami

A circa 50 km di distanza e vicino alla costa, si trova BigMat Amore Legnami, realtà specializzata nel legno che ha scelto BigMat per sviluppare il business dell’edilizia.

«I tuoi progetti… la nostra passione!» è il motto dell’azienda che da 40 anni è un punto di riferimento nella zona di Acilia – Dragona (RM).

Oggi guidato dai fratelli Anna e Roberto Amore, il punto vendita comprende la falegnameria, la zona di vendita coperta da 3mila mq e lo showroom di 2mila mq dove si trovano prodotti per costruire e ristrutturare. Il core business di BigMat Amore Legnami è il settore del legno e dell’arredo, da interno ed esterno e su misura, ma nel tempo ha sviluppato anche altri comparti: edilizia pesante, ferramenta, idraulica ed elettricità, porte e finestre, scale da interno, parquet e laminati, finiture, arredobagno, pavimenti, rivestimenti e termoarredi.

Sono circa 50 i membri dello staff che si occupano di supportare i clienti: l’assistenza pre e post-vendita è affiancata da un servizio di progettazione grazie alla presenza nel team di un architetto, un ingegnere e un geometra.

«Vogliamo ampliare ulteriormente il ramo edile dell’azienda e per farlo ci siamo affidati a BigMat che può offrirci una struttura centrale e un’organizzazione solida per essere ancora più competitivi nel mercato dell’edilizia e intercettare nuovi clienti, restando fedeli alla nostra essenza», spiega la titolare Anna Amore.

BigMat Lapis

Infine, nel territorio eugubino-gualdese opera BigMat Lapis: realtà giovane della fascia appenninica ma con alle spalle una consolidata expertise. Nata nel 2020 dall’intraprendenza di quattro fondatori (Gianluca Ranghiasci, Andrea Cappannelli, Mirko Marchi e Matteo Casagrande) e con un fatturato in crescita (+15%), l’azienda sceglie di fare un passo avanti per aumentare visibilità e specializzazione. Nei 5.000 mq totali del punto vendita a Fossato di Vico (PG), a pochi minuti da Gubbio e da Gualdo Tadino, imprese edili, artigiani, professionisti dell’edilizia ma anche architetti, interior designer e privati trovano tutto il necessario per i loro progetti.

Nella rivendita edile è disponibile un’ampia selezione di materiali edili, ferramenta e colore, mentre nell’adiacente showroom si trovano le finiture per gli interni.

«Il nostro obiettivo è confermarci nel mercato dell’edilizia, dell’arredamento e dell’arredobagno. Associarci a BigMat va in questa direzione, vogliamo sostenere lo sviluppo del nostro business grazie ai servizi offerti dal Gruppo, alla formazione, alla forza del brand, alla selezione di partner e marchi e agli interessanti accordi commerciali», raccontano i fondatori.

Il team di otto persone si occupa di consulenza pre e post-vendita, sopralluogo e progettazione, posa e montaggio.