Special Evolve, l’evoluzione dei basamenti regolabili per pavimentazioni esterne

Italprofili, azienda di Torre di Mosto (Venezia), produce soluzioni innovative per l’architettura e accessori per l’edilizia. Nata nel 1976, da sempre è impegnata nella ricerca e sviluppo di soluzioni per realizzare pavimentazioni esterne durevoli e di alta qualità, aiutando architetti e professionisti a realizzare costruzioni impeccabili dal punto di vista tecnico ed estetico.

Con i basamenti regolabili della linea Special Evolve, Italprofili vuole fornire un sostegno robusto e autolivellante alle pavimentazioni sopraelevate da esterno. Sono adatti soprattutto nelle nuove costruzioni o negli interventi di ristrutturazione dove è richiesta massima flessibilità progettuale e facilità d’ispezione dell’impermeabilizzazione e degli impianti a terra.

Funzionali, versatili e modulari, i basamenti regolabili della linea Special Evolve possono essere impiegati con diverse tipologie di pavimentazioni quali piastre prefabbricate, piastrelle in gres porcellanato, marmo, pietra, legno, legno composito. Sono dotati di un innovativo sistema di autolivellamento, che permette una maggiore stabilità nella posa delle pavimentazioni. Inoltre sono semplici e veloci da regolare, grazie alla chiave di regolazione o alla rotazione della base grazie al nuovo sistema Locking Head.

Il materiale utilizzato per la realizzazione dei basamenti regolabili Special Evolve è polipropilene opportunamente additivato per garantire lunga durata nel tempo e aumentare la resistenza di portata.

Perché scegliere i basamenti regolabili Special Evolve di Italprofili?

● Disponibili con altezze da 20 a 1030 millimetri

● Innovativi sistema di auto livellamento fino al 5% di pendenza

● Semplici e veloci da regolare con chiave di regolazione o tramite sistema Locking Head

● Maggiore stabilità di autolivellamento

● Modulari, per adattarsi a diverse tipologie di applicazione

● Prodotti con materiali di qualità, riciclabili e non inquinanti