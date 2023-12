Soprema Point: tutti in rete in rivendita per trovare l’efficienza

«Digitalizzarsi è certamente la sfida del futuro anche per il mondo della distribuzione dei materiali edili. Per ogni struttura e per qualsiasi format dimensionale, colmare questo divario sarà determinante per competere e soddisfare a breve le esigenze del mercato», afferma Michelangelo Maiorano, direttore vendite di Soprema Italia, azienda specializzata in soluzioni per l’impermeabilizzazione e l’isolamento, che punta a ridefinire il panorama dell’edilizia attraverso la creazione di un sistema di vendita e consulenza che integra apprendimento e innovazione.

I Soprema Point sono il cuore pulsante di questa trasformazione. Si tratta di una rete che nasce attraverso partner strategici nella distribuzione edile in Italia, dove si condividono e si spiegano i sistemi Soprema e le soluzioni più avanzate per la protezione e l’efficientamento energetico dell’involucro edilizio.

«La formazione e il trasferimento di competenze al canale distributivo rappresentano per Soprema la parte core nel rapporto di partnership», spiega Maiorano. «La nostra azienda è infatti impegnata a spostare l’attenzione dal singolo prodotto al concetto di sistema». Gli spazi dei rivenditori non sono quindi solo un’area di commercio e consulenza, ma anche un luogo in cui i professionisti possono trovare l’esperienza tecnica necessaria per affrontare le sfide più complesse e rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità, sia di prodotto che tecnico-normative.

«Gli obiettivi di breve termine riguardano il presidio geografico dei Soprema Point», continua il direttore vendite. Da Nord a Sud «la selezione delle candidature destinate a incrementare sul territorio ci consentirà di raggiungere tutti gli attori coinvolti nel nostro comparto dedicando ai nostri partner un programma tecnico-formativo che possa essere riconosciuto in ogni area come un appuntamento di aggiornamento tecnico per tutti i professionisti che intervengono sulle tematiche relative all’efficienza e alla protezione delle nostre strutture».

In futuro è prevista l’espansione di questa rete affinché sempre più professionisti possano beneficiare di formazione e supporto tecnico molto specializzato, con l’obiettivo di offrire un supporto prezioso per l’edilizia italiana e rafforzare la partnership con i distributori.