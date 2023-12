Micheletto Original Brick, il mattone che diventa un decoro

Specializzata nella produzione di pavimenti per esterni, per l’arredo urbano e per il giardino, Micheletto presenta una novità che porta una ventata di innovazione nel mercato dei rivestimenti verticali interni ed esterni.

La nuova soluzione si chiama Mob (Micheletto Original Brick), una linea di mattoni realizzati interamente in calcestruzzo, che possono essere applicati come rivestimento per pareti di edifici, per muri come arredo di giardini, di showroom, di spazi espositivi, di studi.

«Ancora oggi la domanda di mattone è in tendenza, anche nelle ristrutturazioni», spiega Luca Parpaiola, responsabile marketing di Micheletto «continuando a rappresentare una soluzione estetica sia per esterno che per interno, adattabile a ogni stile richiesto».

Domanda. A che cosa vi siete ispirati per progettare questo prodotto?

Risposta. Da sempre ci dedichiamo alla realizzazione di un modello di lavoro che punta all’innovazione, all’accurata selezione delle materie prime, alla ricerca di nuovi modelli eleganti e in linea con la sostenibilità. Materiale nobile e senza tempo, il mattone è presente nel nostro tessuto costruttivo e nel settore dell’edilizia da sempre. Utilizzato in tutte le culture, il mattone in laterizio ancor oggi rappresenta una delle principali soluzioni nell’arte del costruire. Pur cambiando tecniche e stili, le pareti degli edifici, i muri e le colonne sono quasi sempre realizzati o finiti da mattoni faccia a vista.

D. Quali caratteristiche possiede Mob?

R. Mob, ovvero Micheletto Original Brick, è il nuovo mattone faccia a vista, che offre molteplici finalità d’uso. L’obiettivo di questo progetto è quello di rinnovare un prodotto classico, aumentando la gamma colori del prodotto tradizionale, produrlo in varie finiture e ampliare la destinazione d’uso. Ulteriori vantaggi poi si aggiungono grazie al processo di produzione: è un mattone uniforme, regolare e omogeneo in quanto prodotto tramite pressa su stampo, e con un ridotto impatto ambientale rispetto al mattone di argilla cotta, in quanto non è prodotto a temperature elevatissime tramite forni. Mob, essendo in calcestruzzo, possiede anche una maggiore quantità di tonalità raggiungibili rispetto a un prodotto tradizionale e permette di fare colori molto particolari. Tra le varie destinazioni d’uso ci sono il metodo faccia vista classico, quindi per murature verticali di grandi dimensioni, assieme a destinazioni per giardini come pozzi, cornici, muretti e piccoli terrazzamenti, oltre alla produzione di frangisole, che lascia spazio a grande creatività e giochi sia di forme che colori, dando pieno sfogo alla creatività di progettisti, ingegneri e architetti. La versatilità del mattone faccia a vista è indubbia. Giocando con colori e forme è possibile creare l’ambiente che più ci rispecchia. La parete in mattoni faccia a vista infatti trasmette forza e carattere a un lounge moderno. Oppure è possibile ricreare l’atmosfera di un casale di campagna o dare quel tocco post industriale a open space.

D. Come riuscite a mantenere un elevato standard qualitativo?

R. L’elevato standard qualitativo dei prodotti Micheletto è assicurato da costanti verifiche dei materiali, dei trattamenti e delle lavorazioni, al fine di garantire durata, resistenza e conformità alle norme di riferimento. Il nostro laboratorio interno assicura un controllo della qualità globale, dalle materie prime al prodotto finito. Il reparto Ricerca & Sviluppo è impegnato in nuovi progetti per far fronte alle crescenti richieste del mercato nel rispetto delle normative vigenti e della qualità che ci contraddistingue, creando prodotti con ottime caratteristiche tecniche e risultati estetici. Negli ultimi anni lavora per quantificare il nostro impatto ambientale e l’Lca (Life Cycle Assessment) è stato un ulteriore passo verso la certificazione del nostro lavoro per un prodotto più sostenibile.

D. Che cosa vi contraddistingue dai vostri competitor?

R. Da 60 anni ci dedichiamo alla costruzione di un modello di lavoro che punta all’innovazione, all’accurata selezione delle materie prime, alla ricerca costante di nuovi modelli e mescole di colori, all’eleganza e originalità dei prodotti. La continua innovazione creativa, i trattamenti esclusivi e un approccio al lavoro in team sono i tratti caratteristici del nostro modus operandi. Parte integrante del nostro successo è dovuto al nostro team altamente specializzato e affiatato, che lavora in modo coeso, nonostante le competenze di stinte e le diverse esperienze. Professionalità distinte che nel tempo si sono consolidate in un’unica squadra, che oggi realizza strategie e progetti a supporto dei clienti e risponde tempestivamente alle imprese e ai professionisti che si rivolgono a noi. L’attitudine alla personalizzazione del servizio è una delle nostre peculiarità e si fonda sulla collaborazione e la condivisione delle informazioni con i nostri clienti. A ogni richiesta rispondiamo con soluzioni studiate in base alle esigenze specifiche del progetto. Non offriamo solo un prodotto di qualità e una gamma di finiture adatte a più contesti, ma abbiamo strutturato una rete commerciale specializzata e un modello di logistica tecnologica efficiente e sostenibile. Un’organizzazione professionale che si integra facilmente nelle diverse fasi progettuali ed è presente direttamente sul territorio, per mantenere alto il profilo del servizio offerto da Micheletto. Micheletto è un’azienda che ormai da anni percorre questa strada cercando soluzioni innovative in grado di rispondere all’esigenza green, contrastando il cambiamento climatico, e prestando attenzione all’economia circolare.

D. Offrite supporto alla progettazione?

R. Il nostro ufficio tecnico affianca ingegneri, architetti e altri professionisti del settore pubblico e privato nella ricerca della soluzione più adatta al progetto da realizzare. Oltre alle informazioni dettagliate sulle caratteristiche di ciascun prodotto, il cliente potrà chiedere schede tecniche e dichiarazioni di prestazione, l’esecuzione di specifiche prove di laboratorio, una valutazione degli elaborati di progetto e i disegni relativi ad alcuni dettagli tecnici. Inoltre, nel caso di esigenze progettuali particolari, è possibile studiare la personalizzazione dei prodotti a catalogo, scegliendo i materiali, i formati e le finiture più adatti alla destinazione d’uso.