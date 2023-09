Wienerberger amplia l’offerta di laterizi per muratura armata con Porotherm BIO M.A. Evolution

Wienerberger Italia ha deciso di ampliare la propria offerta di tecnologie antisismiche attraverso lo sviluppo dei laterizi per muratura armata Porotherm BIO M.A. Evolution, blocchi porizzati modulari, abbinati ad apposite staffe orizzontali e armature verticali. Questi laterizi consentono di realizzare un involucro più omogeneo, riducendo i ponti termici e i costi rispetto a un tamponamento con telaio in cemento armato.

In Italia, la realizzazione di strutture portanti in muratura armata è regolata dalle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 (NTC 2018). In particolare, vengono definiti in dettaglio gli elementi costitutivi e le rispettive caratteristiche, le disposizioni di posa in opera e i criteri progettuali rispetto alle azioni sismiche.

La struttura portante armata ideata da Wienerberger Italia, ottenuta combinando prodotti in laterizio e acciaio, rappresenta una soluzione ibrida in grado di racchiudere in sé le migliori caratteristiche della muratura portante ordinaria combinata ai vantaggi specifici della struttura intelaiata in calcestruzzo armato:

• La forza di una struttura tridimensionale (tipica della muratura portante) in grado di resistere alle azioni verticali e orizzontali, assicurando un comportamento monolitico;

• La libertà progettuale (caratteristica delle strutture intelaiate) derivante dall’inserimento di pilastrini realizzati con malta M10 e relativa armatura verticale all’interno della muratura, con staffe in acciaio annegate nei corsi orizzontali.

La muratura armata si configura quindi come alternativa ai sistemi intelaiati, per cantieri di edifici unifamiliari, bifamiliari o a schiera in cui, risparmiando i tempi di realizzazione del telaio in calcestruzzo armato, le tempistiche di lavorazione diminuiscono sensibilmente.

I laterizi per muratura armata Porotherm BIO M.A. Evolution di Wienerberger sono stati impiegati con successo nel “Progetto San Secondo”, incentrato sulla realizzazione di unità abitative confortevoli e dal design contemporaneo, sviluppate con l’intento di valorizzare il patrimonio immobiliare di San Secondo Parmense ed incrementare l’offerta abitativa nei confronti di un target giovane. Il progetto, iniziato a gennaio 2018, è attualmente ancora in corso; a oggi sono state consegnate 18 unità abitative.

L’obiettivo principale è stato quello di raggiungere la più alta classificazione energetica, per ridurre al minimo i costi di mantenimento ed abbattere le emissioni di CO2, ponendo al contempo massima attenzione alla sicurezza sismica e ai costi di costruzione, per rendere il prezzo di vendita accessibile.

«La scelta del blocco Porotherm BIO M.A. Evolution nasce dalla volontà di utilizzare un sistema costruttivo resistente, in grado di garantire un elevato livello di sicurezza sismica e, al contempo, nella fase di cantiere, una posa facile e veloce grazie alla modularità. L’impiego di questo prodotto consente inoltre di applicare il cappotto termico con semplicità, senza incorrere in alcun tipo di problema», afferma il geometra Andrea Benecchi, incaricato di seguire i lavori.