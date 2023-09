Street art con le pitture Boero per la rigenerazione urbana a Casagiove (Caserta)

Nel comune di Casagiove, in provincia di Caserta, Boero ha collaborato alla realizzazione di un’opera di street art dell’artista italo-spagnola Leticia Cascone Ruiz, in arte Mandragora, nell’ambito del progetto di rigenerazione urbana “Galleria d’Arte a Cielo Aperto”.

Il nuovo murales occupa una parete di 150 metri quadrati con vista sulla centrale Piazza De Rege e si ispira ai “Fratelli De Rege”, duo comico popolare negli anni ’40 e originario proprio di Casagiove.

Le pitture Boero sono state impiegate non solo per l’ottimo rendimento estetico, ma anche per le elevate prestazioni tecniche.

Nello specifico, è stata impiegata Gamma, una pittura antialga al quarzo con buona resistenza agli agenti atmosferici. Il contenuto di quarzo a granulometria controllata conferisce al prodotto buone proprietà riempitive, che permettono di mascherare piccole imperfezioni del supporto.

Per i dettagli blu, tipici del lavoro dell’artista, è stato scelto Magnum Satinato, lo smalto all’acqua ad alta copertura e ottima distensione, in grado di garantire un’elevata tenuta di tinta. Entrambi i prodotti Boero utilizzati sono dotati di certificato di qualità ambientale EPD.

Gei Colors, partner commerciale di Boero specializzato nel fornire assistenza e prodotti di qualità, ha contribuito in modo decisivo al progetto fornendo i prodotti più adeguati e occupandosi del servizio di tinteggiatura.