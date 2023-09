Speciale Porte: Hörmann Decoral, più sicurezza e design all’ingresso

Una facciata ben tenuta e curata nei minimi dettagli colpisce l’occhio di chi guarda, offrendo un rilevante valore nella percezione estetica dell’intero contesto abitativo. Per questo Hörmann, da oltre 80 anni specializzata in chiusure d’eccellenza, ha messo a punto Decoral, una finitura dal potente effetto materico pensata per porte d’ingresso e porte da garage dall’estetica coordinata.

Trasferita sulla superficie della chiusura grazie a un processo di rivestimento brevettato, Decoral è disponibile nei cinque decori: Cemento, Rusty Patina, Quercia Selvatica, Legno di Fienile e Legno di Fienile Grigio.

Sino a oggi proposta esclusivamente per la linea di portoncini ThermoSafe Hörmann, questa peculiare superficie è ora offerta anche per il portone sezionale LPU 42, uno dei modelli più apprezzati dell’azienda.

Valorizzata da telai neri, nel caso delle porte d’ingresso, e da bordature sempre in toni black per quanto concerne i portoni, Decoral aggiunge stile, design e matericità alle residenze private, rendendo le case più belle e scenografiche.

Oltre all’estetica, ThermoSafe Decoral garantisce performance tecniche ai vertici di categoria, in termini di isolamento termico (fino a 0,8 W/m²xK): soddisfa quindi i requisiti delle porte d’ingresso utilizzabili nelle case a basso consumo energetico e anche quelli di antieffrazione, essendo proposta di serie con equipaggiamento RC 3.

Realizzato in acciaio coibentato a doppia parete, il portone sezionale da garage LPU 42 offre una buona prestazione termica e un elevato grado di sicurezza grazie al dispositivo anti sollevamento di serie e all’equipaggiamento di protezione antieffrazione RC 2 (opzionale).