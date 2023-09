Speciale Porte: Fibrotubi Orchidea, la leggerezza che dà forma al controtelaio

Controtelai per porte scorrevoli a scomparsa: Fibrotubi, azienda di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) propone la Linea Orchidea.

Le porte a scomparsa sono una soluzione sempre più apprezzata sul mercato internazionale, che risponde alle esigenze odierne di progettazione, design e sicurezza, con soluzioni di alta tecnologia e qualità adatte a tutti i tipi di parete.

Per soddisfare questa esigenza Fibrotubi produce una linea di telai dedicati a specifiche richieste, come la nuova linea di telai Easy per cartongesso, con spessore parete finita 100 millimetri a traverse a giorno. Una soluzione che viene incontro alla richiesta dei clienti di avere un telaio leggero e facile da montare: ogni singolo pezzo è stato progettato per l’installazione facilitata.

Per questo, nell’ambito dell’evoluzione del mercato verso progetti d’arredo sempre più personalizzati, ma legati anche ad una funzione pratica, sono nate le linee dedicate come Orchidea Easy e EasySlide, studiate per i sistemi a secco. Orchidea Easy è la linea di telai già montata e pronta all’uso, mentre nella Slide è lo stesso telaio, ma in kit di montaggio. Tutti i particolari del telaio sono dedicati al corretto posizionamento delle lastre di cartongesso e all’applicazione nel più breve tempo possibile.

Tutte le traversine del telaio della linea Easy sono prodotte con micropunzonatura, per aiutare il fissaggio del cartongesso e in corrispondenza delle stesse vi è un foro per posizionare correttamente le viti una volta che la lastra in cartongesso abbia ricoperto la traversa, ulteriori accortezze tecniche permettono di ottenere un fissaggio veloce e un telaio robusto come nella versione a cassonetto.

Entrambe le versioni Easy supportano qualsiasi modello di porta (porte in legno massimo 44 millimetri e porte in cristallo da 8-10-12 millimetri). Il peso massimo della porta è di 80 chilogrammi. Le misure disponibili riferite alla luce netta di passaggio sono 60-70-80-90-100 per la larghezza e 210 centimetri per l’altezza. Sono disponibili anche in versione anta doppia, componibili con due ante singole più kit anta doppia.