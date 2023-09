Speciale Porte: Ermetika xREVERx, controtelaio filo muro reversibile

Con un’esperienza ultratrentennale nella produzione di controtelai per porte scorrevoli e porte filo muro, Ermetika propone sistemi funzionali e altamente performanti per separare gli ambienti con soluzioni specifiche per ogni esigenza progettuale. Come xREVERx, sistema filo muro battente composto da telaio, porta e ferramenta che unisce versatilità e massima resa estetica.

xREVERx permette di invertire i sensi e il verso di apertura (spingere-tirare, destra-sinistra) di una porta battente filo muro senza dover effettuare la scelta in fase d’ordine. Il controtelaio si presta anche a grandi progetti di cantiere, nel caso in cui fosse necessario cambiare il verso subito prima della posa in opera.

L’installazione è semplice e intuitiva: basta usare il traverso superiore per determinare il verso di apertura e seguire le indicazioni riportate sui distanziali per capire a colpo d’occhio qual è il verso in cui si sta montando il telaio.

La predisposizione del foro maniglia e del foro chiave esattamente al centro dell’anta consente, qualunque sia il verso di apertura scelto, di mantenere invariata la distanza della maniglia da terra. Le due cerniere, invece, sono regolabili sui tre assi, per permettere un perfetto allineamento alla parete e al pavimento.

La versatilità non risiede solo nei versi di apertura, ma anche nella possibilità di adattare il telaio a pareti sia in intonaco che in cartongesso.

Disponibile nelle misure da 60 a 90 centimetri di larghezza, con altezza standard di 210 centimetri, xREVERx è una soluzione per le rivendite che necessitano di un prodotto sempre disponibile a magazzino. La possibilità di decorare l’anta secondo i gusti dei clienti e le loro esigenze progettuali rappresenta un ulteriore valore aggiunto.

Il pannello porta viene fornito in legno tamburato coperto da carta turapori, che può essere verniciata, laccata o rivestita con carta da parati. La caratteristica raso muro della porta, inoltre, offre infiniti spunti di personalizzazione: è possibile tinteggiare l’anta dello stesso colore della parete per avere un effetto senza soluzione di continuità, oppure scegliere di giocare con colori opposti per rendere la porta un elemento focale dell’ambiente.

La carta da parati, invece, rappresenta lo strumento ideale per ottenere fantasie particolari, con il vantaggio di creare un effetto di total look con la parete e celare, per esempio, vani tecnici, accessi o cabine armadio.

Il design minimal e l’assenza di stipiti e coprifili rende xREVERx un prodotto al passo con le tendenze stilistiche più attuali, per progetti contemporanei ed eclettici, ma anche per quelli più essenziali.