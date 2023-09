Speciale Porte: Ergon Living Folding, il sistema di ferramenta rototraslante di Celegon

Una soluzione che apre nuove prospettive per produttori di porte e architetti nell’ambito delle soluzioni progettuali di interni. Si tratta del sistema di ferramenta rototraslante Ergon Living Folding, sviluppato da Celegon, che riduce del 50% l’ingombro della soglia, consentendo di ampliare gli spazi abitativi senza richiedere interventi murari.

Con il sistema di Celegon è possibile realizzare porte a doppia anta contrapposta o porte con ante accoppiate, sfruttando i vantaggi della tecnologia rototraslante anche per aperture molto ampie. Offre inoltre la possibilità di creare nicchie, cabine armadio o vani cucina, e di suddividere un unico ambiente sia in contesti privati che pubblici.

Grazie al movimento simultaneo di rotazione e traslazione dell’anta, il sistema Ergon Living Folding riduce l’ingombro delle porte tradizionali, eliminando i problemi di conflitto con le soglie e offrendo maggiori possibilità di arredamento.

Questa tecnologia permette di gestire gli spazi e agevolare il passaggio tra le diverse stanze, grazie all’apertura su entrambi i lati (versione a unica anta) e al funzionamento semplice e pratico a spinta.

La facilità di movimentazione, le numerose combinazioni dimensionali e la qualità dei componenti rendono di Ergon Living Folding ideale per chiudere o dividere ambienti fino a 6 metri. Le ante si muovono insieme con il minimo sforzo e possono essere aperte e chiuse in pochi secondi, infinite volte e da chiunque.

L’installazione di Ergon Living Folding non richiede l’utilizzo di perni o guide che possano interferire con il pavimento. Il montaggio in opera è semplificato grazie al telaio in alluminio speciale dotato del pratico sistema di regolazione brevettato.

Anche su questa soluzione è possibile applicare il sistema di sblocco magnetico Push&Go Evo di Celegon: è sufficiente premere il pulsante per sbloccare l’anta secondaria, mentre la chiusura avviene semplicemente riportando l’anta in posizione.