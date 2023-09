Speciale Laterizi: l’architetto Cino Zucchi sceglie il cappotto Terracoat di Terreal

Elevate prestazioni energetiche ed estetica si coniugano nel sistema di isolamento a cappotto esterno Terracoat di Terreal Italia, scelto anche dall’architetto Cino Zucchi per il rivestimento d’involucro del nuovo complesso residenziale in fase di completamento in via Valtorta a Milano, composto da tre edifici, rispettivamente di nove, quattro e tre piani, per un’area complessiva di 4.500 metri quadrati. Caratterizzato dalla finitura di mattoni in terracotta faccia a vista a pasta molle, Terracoat è stato selezionato dall’architetto in due tonalità di grigio della Linea Vivo SanMarco.

Frutto della ricerca e del know how tecnico di Terreal Italia, Terracoat è il nuovo sistema prefabbricato di cappotto con finitura in terracotta assemblato in ambiente controllato.

Le lastre di Eps bianco o grigio (additivato con grafite) e i listelli in terracotta faccia a vista a pasta molle, dello spessore di 2 centimetri, vengono già uniti in stabilimento. In cantiere arrivano quindi i pannelli piani e gli angolari prefiniti secondo l’abaco sviluppato in fase di progettazione, ottimizzando i tempi di cantiere ed evitando la posa manuale di un listello alla volta.

A una proposta standard costituita dal pannello piano e dall’angolare, che poi l’impresa provvede ad adattare in cantiere, Terracoat è disponibile anche in versione customizzata: l’ufficio tecnico provvede a sviluppare insieme al progettista l’abaco di tutti gli elementi che compongono la facciata e assicura un’assistenza continua in ogni fase del progetto e della posa. Tra i vantaggi la lunga durabilità, l’assenza di manutenzione e la semplicità di posa.

Il cappotto con finitura in listelli faccia vista Terracoat aumenta la performance di isolamento degli edifici: oltre a mantenere una temperatura ideale in casa, permette anche un risparmio energetico di riscaldamento o raffrescamento e una riduzione delle emissioni di Co2 nell’ambiente.

Sia nella versione con Eps bianco sia grigio, Terracoat è in linea con le più recenti normative, che richiedono di utilizzare materiali che rispettino i Criteri ambientali minimi, ovvero soluzioni progettuali sostenibili e prodotti provenienti da materia prima recuperata, riciclata o rinnovabile.

I pannelli sono realizzati con pettine laterale con estremità arrotondate e sovrapposizione conica dei bordi laterali per offrire una migliore chiusura e isolamento termico in corrispondenza dei bordi, garantendo anche una superiore tenuta all’aria e all’acqua.

I listelli in argilla sono disponibili in diverse tipologie, finiture e colori, nella gamma Facciate SanMarco e Facciate Pica, per un risultato decorativo che consente di raggiungere la stessa resa estetica degli edifici in mattoni faccia a vista, sia nello stile tradizionale sia per architetture contemporanee e futuristiche.