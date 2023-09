Scapin Group a Marmomac con le nuove lastre Ecotone

Dal 26 al 29 settembre 2023 Scapin Group è presente a Marmomac con i prototipi delle nuove lastre Ecotone e un ampliamento della collezione Planet by Quartzforms (Hall 11 – Stand C3/D3).

Ad accogliere i visitatori uno stand di 160 metri quadrati all’interno del quale si sviluppa un percorso articolato in due aree.

La prima area con trave sospesa è sorretta da una sequenza di pannelli pivottanti 300×140 centimetri, rivestiti con le lastre delle collezioni Quartzforms Ocean, Planet e Forest e della collezione New Era Ecotone, tutte in finiture lucido e seta, accostate in un abbinamento di varianti colore e finiture.

La seconda area si presenta con un desk rivestito in Ocen Midnight che funge da ingresso all’esposizione delle nuove lastre 2024 della collezione New Era Ecotone e della nuova proposta Planet Blue Moon by Quartzforms.

Lastre New Era Ecotone

Realizzate con resina derivata da biocompound, vetro riciclato e contenuto di silice cristallina inferiore al 5%, le lastre Ecotone provano l’impegno del Gruppo Scapin nel proporre materiali sempre più sostenibili. Le nuove superfici New Era Ecotone comprendono 4 varianti:

– Mahal, con venature sottilissime e puntinate che si sovrappongono su uno sfondo beige chiaro. Disponibile in finitura lucida e seta.

– Lasa, si caratterizza per un fondo bianco caldo sul quale venature grigie e screziature rame e bronzo si rincorrono in direzione obliqua. Disponibile in finitura lucida e opaca.

– Poseidon, caratterizzato da linee, venature e puntinature marcate, le cui geometrie si avvicendano su un colore ferrigno su fondo bianco cristallino. Disponibile in finitura lucida.

– Crono si distingue per il nero profondo illuminato a tratti da incroci e nodi di lunghe venature bianche e piccole venature diffuse bronzo. Disponibile in finitura lucida e opaca.

Nuova lastra Blue Moon e tavoli Chiglia

Della collezione Planet by Quartzforms nello stand sarà svelata la nuova lastra Blue Moon: la sua superficie incorpora, in un ritmo incostante, contrasti intensi e venature color blu cobalto che disegnano poligoni irregolari dal fascino senza tempo.

Protagonisti dello stand nella sua area aperta saranno anche i tavoli della famiglia Chiglia: oltre ad una versione di Chiglia nella misura 270×100 centimetri, con gambe in vetro e top in Ecotone New Era Mystic finitura silk, saranno presenti anche tre versioni del Chiglia low table, un tavolino basso con base a tronco di piramide rovesciata in acciaio specchiato (supermirror), e top in Ecotone New Era Gold, Mystic e Nirvana, tutte in finitura silk.

Nella parte interna dello stand invece sarà presente una consolle di 150×50 centimetri, che riprende le forme lineari del tavolo, mantenendone il rigore estetico e l’eleganza formale.

Il basamento è in vetro temprato composto da due gambe trasparenti e minimali e progettato per essere appoggiato a muro e il top, che richiama le geometrie del tavolo, è in Ecotone New Era Mystic e Gold.

Anche la famiglia Chiglia è riprova dell’attenzione alla sostenibilità del Gruppo Scapin: gli elementi che compongono gli arredi si incastrano senza l’uso di collanti e l’utilizzo delle superfici Ecotone fa di essi un complemento rispettoso dell’ambiente per un approccio ecologico all’arredo degli spazi abitativi.