Rivit presenta la nuova gamma di rivettatrici a batteria

Rivit, azienda italiana parte di FERVI Group specializzata nella produzione e distribuzione di sistemi di fissaggio rapido per l’assemblaggio della lamiera e dei relativi utensili, presenta una nuova gamma di rivettatrici a batteria con motori brushless per fissare con precisione inserti e rivetti.

Nello specifico, la gamma si compone di due rivettatrici a batteria per rivetti (RIV710 e RIV720) e due per il fissaggio di inserti (RIV730 e RIV740).

I due modelli RIV710 e RIV720 dedicati ai rivetti sono caratterizzati da un’impugnatura ergonomica in gomma morbida, corsa di 27 millimetri, una batteria 18 V / 2.0 Ah / 36 Wh e un caricabatteria 100-240 V / 50-60 Hz. Facili e pratiche da usare per installare rivetti in acciaio e in tutte le principali leghe metalliche, sono provviste di un pratico contenitore per la raccolta dei chiodi tagliati, un pulsante di avvio tirata e, grazie ad un sistema LED, di un indicatore dello stato di carica della batteria e di una luce per illuminare l’area di posa. RIV710 consente il fissaggio di rivetti con diametro da 2.4 fino a 4.8 millimetri, mentre RIV720 è ideale per rivetti da Ø 2.4 fino a Ø 6.4, grazie al kit di apri morsetti intercambiabili, fornito a corredo.

Le rivettatrici a batteria RIV730 e RIV740 dedicate agli inserti sono anch’esse dotate di impugnatura morbida ed ergonomica per agevolare la presa dell’operatore, un pratico pulsante per l’attivazione del tool, un sistema di luci a led e un pannello touch che consente di regolare e selezionare la funzione migliore per le proprie esigenze. I due modelli per inserti sono dotati di corsa da 10 millimetri, batteria da 18 V / 2.0 Ah / 36 Wh e caricabatteria da 100-240 V / 50-60 Hz, ma si differenziano per forza massima e misure degli inserti utilizzati. Infatti, RIV730 è ideale per inserti da M3 a M8 (M10 solo in alluminio) e ha una forza di 20.000 Newton, mentre RIV740 raggiunge una forza di ben 28.000 N ed è dedicato a inserti da M3 a M12.

RIV710 e RIV730 sono confezionate in un pratico imballo di cartone che rende il packaging di queste rivettatrici a batteria ecosostenibile, mentre RIV720 e RIV740 sono comodamente trasportabili in una valigetta dedicata, che include un’ampia gamma di accessori e due batterie.

Come tutte le altre rivettatrici Rivit, anche la nuova linea a batteria, è coperta dal servizio di assistenza e riparazione che garantisce al cliente un supporto di qualità, pre e post vendita.