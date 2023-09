Realtà Mapei, la storica rivista diventa anche digitale

Realtà Mapei, la storica rivista creata da Adriana Spazzoli, direttore marketing e comunicazione Mapei fino al 2019, diventa anche digitale. Fruibile dal sito mapei.it su tutti i dispositivi digitali, si affiancherà alla rivista cartacea e sarà arricchita da nuovi contenuti multimediali: video, gallerie fotografiche, collegamenti ipertestuali.

Dopo oltre 30 anni, 180 numeri cartacei e una versione International in lingua inglese seguita da 14 versioni locali, la rivista si evolve per proseguire lo storytelling aziendale in modo più completo e attuale.

A partire dal primo numero, edito nel 1991, Realtà Mapei ha informato i lettori sulle novità del mondo Mapei e di tutto il settore, ospitando tra le sue pagine interventi tecnici di grandi nomi del mondo dell’edilizia, della progettazione e dell’architettura. Realtà Mapei continuerà a essere distribuita gratuitamente su abbonamento, con cinque numeri l’anno dedicati allo sviluppo monografico di argomenti di attualità nel mondo dell’edilizia come il restauro, le finiture murali, il ripristino del calcestruzzo.

Per celebrare il lancio di Realtà Mapei Magazine, in occasione di Cersaie 2023, Mapei allestirà presso il suo stand (A2, hall 35) un salotto dove la redazione realizzerà interviste ad ospiti ed esperti Mapei.