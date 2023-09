Pietre d’Arredo (Colmef Group): a Cersaie nuove collezioni in pietra ricostruita

Identica alla pietra vera, ma realizzata in laboratorio con metodi artigianali, la proposta Pietre d’Arredo, brand di Colmef Group, imita alla perfezione la molteplicità e l’unicità delle formazioni naturali.

A Cersaie 2023 sarà possibile scoprire le nuove collezioni in pietra ricostruita e i modelli storici del marchio: dal mattone all’arenaria, dalla pietra di fiume a quella di montagna, tutti gli elementi sono rifiniti in ogni dettaglio e donano alle pareti un’elegante naturalezza.

Le ispirazioni giungono da ogni parte d’Italia e del mondo: luoghi, tradizioni, colori, e sensazioni si sedimentano e diventano elementi concreti da osservare e da toccare. Inoltre, la pietra ricostruita offre un’alternativa sostenibile allo sfruttamento della pietra naturale, contribuendo a preservare le risorse ambientali e promuovere un modo più responsabile di abitare il pianeta.

Pietre d’Arredo aderisce al Green Building Council Italia che sostiene lo sviluppo dell’edilizia sostenibile ed è classificata in classe A+ per le sue bassissime emissioni di Voc in ambienti interni.

Colmef è l’unica azienda italiana a seguire ogni fase della lavorazione, dallo studio al calco, dalla creazione in serie fino alla finitura a mano, e offre una garanzia di 50 anni, riconosciuta solo su materiale posato con i prodotti Arredocolla o Arredofix per l’incollaggio, e Arredostucco per la stuccatura.

Cersaie – Pad. 36 – Stand B54