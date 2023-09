Masidef: soluzioni espositive per il fissaggio professionale

Specializzata nell’ideazione e nella vendita di prodotti e sistemi espositivi per ferramenta, utensileria, sistemazione casa, idraulica e giardinaggio, Masidef ha dato vita a una gamma di soluzioni in grado di rispecchiare le esigenze di professionisti e rivenditori.

Con uno studio attento di assortimento e spazio disponibile, che all’interno di un punto vendita può essere ampio o molto ridotto, l’azienda ha progettato tre soluzioni espositive personalizzabili.

Combi-Max è la più completa e ricca delle proposte, e ospita tre ripiani di elementi di fissaggio confezionati in scatola nella parte alta, a cui seguono quattro ripiani sfusi nella parte bassa. Raggiunge l’estensione massima di 13 metri, combinabili a proprio piacimento.

Per una soluzione intermedia, invece, c’è Combi-Pro che accoglie sette ripiani esclusivamente dedicati al fissaggio in scatola. Come suggerisce il nome, si tratta di una proposta rivolta al professionista che necessita di grandi quantità di prodotto, ed è possibile scegliere qualsiasi metratura fino a un massimo di 6 metri.

Infine, con i suoi due ripiani di scatole e sei di fissaggio venduto a peso, Easy-Fix è la soluzione progettata per la rivendita che desidera un assortimento già impostato per ottenere le migliori performance, senza dover studiare il miglior accostamento di prodotti. Quest’ultima proposta è disponibile nelle metrature fisse da 4, 6 e 9 metri.

Oltre a una gamma estremamente personalizzabile, Masidef offre anche differenti modalità di vendita con particolare attenzione alla sostenibilità: il sacchetto dedicato allo sfuso è biodegradabile e può contenere un cospicuo mix di prodotti, mentre le scatole sono realizzate al 96% con carta riciclata.