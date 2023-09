Le novità per il bagno del Gruppo Colavene a Cersaie 2023

Dal 25 al 29 settembre le aziende del Gruppo Colavene (Colavene, Axa, Tamanaco e Colacril) presentano a Cersaie 2023 le novità per un bagno all’insegna del benessere: lavabi, sanitari e complementi che uniscono l’attento uso di colore e grafiche a lavorazioni che esaltano la cura artigianale della ceramica Made in Italy.

Colavene introduce quattro nuove grafiche per caratterizzare la superficie esterna della coppia di lavabi-lavatoi in ceramica Tino e Tina, ispirati alle forme delle classiche tinozze e caratterizzati da vasche profonde pensate anche per la cura del bucato. Le calcomanie Grafika diventeranno poi disponibili per tutte le linee di lavabi Acquaceramica.

Tra le novità il lavabo-lavatoio Wynn proposto nella nuova misura 60X50 centimetri (con vasca profonda 40 centimetri) che si aggiunge alle precedenti 50×40 e 70×40 centimetri.

I mobili contenitori coordinati alle forme squadrate del lavabo Camaleo guadagnano invece cinque nuove colorazioni: Bianco, Visone, Piombo, Rovere Naturale e Pino Rosso. A Bologna Colavene presenta anche quattro nuovi modelli di lavabo ciotola disegnati da Alessandro Paolelli.

Axa sperimenta inediti modelli ovali e rettangolari per il lavabo Mate e propone una versione mini per i sanitari della linea Eva nonché la nuova linea di sanitari +Trentanove, caratterizzata da bordi marcati e generosi, con il sistema di scarico silenzioso A-Sound.

Sul fronte del colore l’azienda lavora invece per sottrazione presentando la finitura Es-Senza. In pratica, Axa elimina colorazioni e smalti per dare voce alla materia prima ceramica, che prima della cottura viene ricoperta unicamente da un rivestimento vetroso trasparente per uso alimentare.

Nello stand dell’azienda i visitatori trovano anche l’ovale perfetto (100×46 centimetri) inciso in piano sottilissimo del lavabo Delano. Il catino ha una forma organica, come un’impronta plastica che disegna uno spazio a lato della rubinetteria e confluisce poi nel bacino fino allo scarico.