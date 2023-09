Fila Solutions a Cersaie con Wet Stone Eco, protettivo per pietre naturali con effetto bagnato

Esteticamente e strutturalmente idonea per l’ambiente esterno, la finitura grezza è una soluzione molto apprezzata in contesti tradizionali come masserie, ville private, ristoranti e cucine in muratura e per lastricati, pavimentazione in sassi e ciottoli, palladiane e pietre a spacco.

Le finiture più usate sono la sabbiatura, la bocciardatura, la fiammatura, la spazzolatura e la rullatura, le quali modificano la rifrazione della luce sulla superficie attenuando il colore originario della pietra.

Quando una superficie lapidea si bagna il suo colore e le sue venature vengono messe in risalto, ma non appena l’acqua evapora, la superficie torna spenta. Per ravvivare le pietre naturali con finitura grezza, conferendo loro l’effetto bagnato, Fila Solutions ha studiato Wet Stone Eco, protettivo consolidante in grado di valorizzare le caratteristiche estetiche delle superfici in modo duraturo, intensificando il colore in poche ore e respingendo macchie e sporco.

Wet Stone Eco è un trattamento ecologico a base acqua che impedisce lo spolverio superficiale, con un’elevata resistenza al traffico e agli agenti atmosferici. Non ingiallisce e resiste all’azione dei raggi Uv, facilitando anche la successiva manutenzione.

Pronto all’uso e di facile applicazione: va steso in modo regolare, con una pennellessa o vello, impregnando bene anche le fughe, e diventa perfetto con l’applicazione dopo 4 ore di una seconda mano.

