Fervi a Bricoday e SicilFerr, in arrivo novità di prodotto

Bricolage e ferramenta sono due mercati fondamentali per Fervi che quest’anno conferma la sua partecipazione a Bricoday, fiera per gli operatori della distribuzione specializzata del bricolage B2B che si svolge il 28-29 settembre 2023 a Milano, e a SicilFerr, fiera per il mercato della ferramenta che si svolge a Catania il 21-22 ottobre 2023.

I due eventi saranno un’occasione preziosa per valorizzare la relazione con i rivenditori e per consolidare la presenza del gruppo su tutto il territorio nazionale. Fervi sarà infatti presente con tutti i suoi marchi consolidando il posizionamento come partner di riferimento nel mondo dell’utensileria meccanica e della manutenzione.

«La nostra partecipazione come Gruppo, e in particolare con i nostri marchi Fervi, Rivit e Vogel Germany, a questi due appuntamenti importanti per il nostro settore e per la forza vendita ci consente di portare avanti una preziosa attività di networking e business meeting per consolidare la presenza sul mercato di tutti i nostri brand, rafforzando così il nostro ruolo di primo Gruppo italiano del settore MRO», commenta Ermanno Lucci, direttore marketing Fervi Group. «Inoltre, i due appuntamenti saranno particolarmente favorevoli a livello di calendario per la presentazione di alcune nostre importanti novità a livello di prodotto, di cui però non posso ancora anticipare nulla per non rovinare l’effetto sorpresa».

Fervi è attiva nel settore della fornitura di attrezzature professionali principalmente per l’officina meccanica, l’officina auto, la falegnameria, il cantiere e dei prodotti inclusi nel mercato MRO (Maintenance, Repair and Operations), ossia fornitura di attrezzature al servizio dei professionisti della manutenzione e riparazione. L’operatività del Gruppo copre poi anche il segmento di mercato DIY in ambito casalingo e di bricolage.