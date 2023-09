CarbonZero- by Florim: le superfici ceramiche Climate Positive

Florim presenta “CarbonZero-”, il progetto di superfici Climate Positive che neutralizzano le emissioni di CO2 generate dalla loro produzione e dal loro ciclo di vita e vanno oltre l’impatto zero.

I prodotti “CarbonZero-” creano un impatto positivo sull’ambiente poiché l’azienda aggiunge il 10% attraverso l’acquisto di crediti di carbonio certificati derivanti da progetti di energia rinnovabile in paesi in via di sviluppo.

Da quest’anno tutte le nuove collezioni Florim sono parte del progetto “CarbonZero-“, compresi i prodotti lanciati in occasione dell’evento “The Beauty of Regeneration” che si svolge in Florim Gallery Fiorano Modenese, dal 25 al 29 settembre 2023.

Le nuove serie Essential Mood, Eccentric Luxe, Biotech, Coretech e Stone Life sono il risultato della costante attività di ricerca e innovazione dell’azienda in termini di resa estetica e performance tecniche del prodotto.

Anche l’evento avrà una forte attenzione alla sostenibilità, sia ambientale che sociale. Il cibo che non verrà consumato sarà donato alla Caritas dei comuni limitrofi; verranno compensate le emissioni generate dai mezzi di trasporto messi a disposizione per gli spostamenti da/per Bologna e riutilizzati nei propri spazi aziendali, piante e ornamenti floreali acquistati per l’allestimento.

Dal 2008 tutte le azioni di Florim, certificata B Corp dal 2020, per ridurre l’impatto generato dalla propria attività sono raccontati nel Bilancio di Sostenibilità. L’azienda ha inserito nel proprio statuto l’impegno a perseguire l’obiettivo delle zero emissioni nette e dal 2012 ha evitato l’immissione in atmosfera di 129.388 tonnellate di CO2. Fino a quando l’innovazione tecnologica non ne permetterà l’azzeramento, ha deciso di compensare volontariamente le emissioni di tutte le nuove collezioni. Il progetto “CarbonZero-” è un ulteriore e tangibile sforzo in questa direzione.