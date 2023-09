Addio a Iovino, fondatore di Edilizia Acrobatica

Un improvviso malore ha terminato la vita di Riccardo Iovino, fondatore e amministratore delegato di EdiliziAcrobatica. L’imprenditore, 58 anni, aveva fondato l’azienda 30 anni fa, fino a portarla alla quotazione in Borsa al listino Euronext Growth Milan. L’idea vincente è stata quella di evitare i ponteggi e applicare all’edilizia le tecniche apprese nel mondo della vela, a partire dalla doppia fune di sicurezza, per velocizzare e abbassare il costo degli interventi di ristrutturazione e manutenzione degli edifici.

EdiliziAcrobatica è stata fondata nel 1994 da un garage dove Iovino ogni mattina partiva armato di funi e attrezzature per calarsi dai tetti di Genova. L’azienda oltre che in Italia opera in Francia, Spagna, Principato di Monaco, Emirati Arabi, Arabia Saudita e Nepal, occupando stabilmente oltre 2.200 persone.