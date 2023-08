Speciale multipoint: intervista a Fabio Mattei, responsabile di Silla

Come si è chiuso il 2022?

Molto bene. È stato un anno eccezionalmente positivo, come per la maggior parte degli operatori del settore.

Come sta andando il 2023?

L’anno è partito bene, ma i segnali di rallentamento e tensione sono evidenti. Da un lato la dinamica dei prezzi sta creando grande incertezza, dall’altro l’esaurimento del superbonus e la problematica dei crediti incagliati non aiutano a creare un clima di fiducia sul mercato.

Quanto ha inciso il superbonus?

Il superbonus è stato un volano incredibile. Certo, ha creato anche molte difficoltà, ma i benefici sono stati innegabili. Auspichiamo che qualche strumento di incentivazione rimanga: non una fiammata incontrollata, ma possibilmente distribuito nel lungo periodo per consentire al mercato uno sviluppo costante.

Il tema crediti invece rischia di avere delle ripercussioni serie: sarà necessario fare molta attenzione.

Quali prospettive si apriranno con il pnrr?

Probabilmente il Pnrr porterà benefici a livello di cantieristica, ma avrà un impatto minore nel lavoro quotidiano. Inoltre, non tutte le commesse riguarderanno la distribuzione edile.

La distribuzione edile è in trasformazione: riguarda anche la vostra azienda?

Entro la fine dell’anno inaugureremo un nuovo punto vendita, che costituirà il modello ideale da scalare e replicare dove possibile in tutti i nostri magazzini Nel frattempo, cerchiamo di consolidare la nostra presenza sul territorio e il nostro brand, oltre a investire sull’aggiornamento e l’innovazione dei punti vendita e la formazione del personale.

Quali sono le sfide principali?

Da un lato la grande distribuzione, che gioca sempre più un ruolo primario settando standard di prezzo e di innovazione. Dall’altro, c’è la perdita di potere contrattuale nei confronti dei fornitori in un mercato ancora molto parcellizzato.

Infine, la necessità di innovazione digitale, sviluppo tecnologico e professionale, tutte armi indispensabili se si vuole continuare a crescere in un mercato che si sta evolvendo a grande velocità.

Chi sono i vostri competitor?

Sempre più Gdo e Gds.

Avete novità nella logistica?

Abbiamo istituito un primo centro logistico che stiamo sviluppando per servire una parte dei nostri punti vendita, per determinate tipologie di prodotti. Nel frattempo stiamo lavorando per ottimizzare la logistica interna e la gestione dei mezzi.

A che punto siete con la digitalizzazione?

Siamo in una fase di transizione. Stiamo lavorando con il marketing online e formando la forza vendita a utilizzare strumenti digitali per gestire il processo di vendita, oltre ad aver inserito un programma di progettazione digitale in ogni showroom.

Inoltre, lavoriamo costantemente per passare a una gestione del magazzino in radiofrequenza, attraverso terminali portatili con lettura dei codici a barre. È un progetto che intendiamo attivare in tutti i punti vendita entro due anni.

Avete iniziative sulla sostenibilità?

Diamo sempre più spazio e visibilità ai prodotti green che ci vengono proposti dai fornitori, cercando di puntare sempre più su questo tipo di soluzioni. Inoltre, stiamo valutando di intraprendere noi stessi delle iniziative volte a migliorare i processi e la sostenibilità della nostra azienda.

Infine, sosteniamo iniziative legate alla sostenibilità attraverso sponsorship e attività sul territorio.

Azioni di marketing, promozione, comunicazione?

Lavoriamo molto con il marketing digitale, sfruttando il nostro sito e strumenti creati ad hoc che ci aiutino ad acquisire nuovi clienti e nuovo fatturato in specifici settori merceologici.

Al contempo continuiamo a lavorare localmente per promuovere il nostro marchio sul territorio, attraverso pubblicità e sponsorizzazione di eventi, oltre a una gamma sempre più ampia di prodotti in private label. Infine, lavoriamo per fidelizzare la clientela con iniziative sia di formazione sia di team building.

Quali zone servite?

Al momento serviamo la provincia di Ferrara, Ravenna, Rovigo, Forlì, oltre a un punto vendita in provincia di Modena e uno a Imola, con il quale serviamo anche la provincia di Bologna. Presto apriremo anche a Chioggia per essere più presenti sul litorale veneziano.

Con quanti punti vendita?

Al momento 15, a breve 16. Stiamo monitorando diverse zone in cui poterci espandere, a seconda delle opportunità che si presentano. Contiamo comunque di incrementare il numero di punti vendita nel futuro prossimo.

Come si compone la clientela?

Il 70% della clientela è composto da imprese, il 30% da privati.

Quali servizi sono richiesti?

Sicuramente la consulenza, il trasporto e i servizi di assistenza post vendita.

Quanto tempo dedicate alla formazione?

Cerchiamo, quando possibile, di puntare molto sulla formazione, in particolare del nostro personale ma anche del cliente. Organizziamo almeno uno o due convegni all’anno con la collaborazione di Cna e degli ordini professionali.

Abbiamo un’Academy al nostro interno grazie alla quale facciamo una formazione quasi continua ai nostri clienti. Per quanto riguarda la nostra forza vendita, la cadenza non è fissa ma di almeno un corso al mese.

LA SCHEDA

• Ragione sociale completa: Silla sas di Fabio Mattei & co

• Sito internet: www.silla.it

• Email: info@silla.it

• Sede legale: Via Seminario 2, 44042 Cento (Ferrara)

• Sede operativa: Via Torriccelli 2, 44034 Copparo (Ferrara)

• Numero punti vendita materiali edili: 15

• Numero showroom: 15

• Anno di fondazione: 1956

• Titolare: Fabio Mattei

• Responsabile ufficio acquisti: Federico Mattei

• Fatturato 2022: 70 milioni di euro

• Gruppo d’acquisto d’appartenenza: Coesi

• Categorie di prodotti trattate: edilizia, cartongesso, pitture, pavimenti, bagni, porte e finestre