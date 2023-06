Membrane impermeabilizzanti subito protette con il sistema 2000 Fast di Winkler

Per proteggere le superfici impermeabilizzanti già dopo la posa, Winkler ha messo a punto 2000 Fast Primer, una pasta fluida che contiene uno speciale polimero con particelle così piccole, a struttura lamellare e non tondeggiante, che creano uno strato continuo contro l’affioramento degli oli contenuti nelle membrane.

Fino a oggi, dopo la posa delle membrane bituminose era necessario mediamente sei mesi – il tempo della ossidazione della membrana stessa – prima di applicarvi dei prodotti protettivi.

Il sistema protettivo è composto dai prodotti 2000 Fast Primer e il 2000 Fast, disponibile anche nella versione Reflex che permette non solo di ottenere la migliore durabilità delle coperture bituminose, ma anche di poter essere applicato subito dopo la posa delle membrane. Il processo di ossidazione e quindi di invecchiamento viene bloccato e la membrana mantiene intatte tutte le sue peculiarità protettive e anche riflettenti anche dopo anni.

Per soddisfare le richieste di soluzioni tecnicamente ancora più avanzate è nato anche il 2000 Plus Reflex BRoof T2, per la protezione delle membrane bituminose che richiedono anche una adeguata reazione al fuoco certificata. Le nuove formulazioni Broof T2 ideate da Winkler sono infatti conformi alla Norma UNI EN 13501 – 5, e sono disponibili in quattro colorazioni: bianco, rosso, grigio e verde.

Il Sistema di protezione 2000 Plus garantisce i massimi risultati in termini di durabilità, resistenza al ristagno, abbattimento della temperatura assorbita con conseguente miglioramento dell’efficienza energetica. La temperatura d’esercizio spazia dai -20 ai +80 gradi Celsius, e offre un’ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi Uv.

In linea con la filosofia Winkler Safe di prodotti a base acqua e senza solventi, la gamma 2000 PLUS risponde ai requisiti Emicode EC1 Plus, relativa alla realizzazione di prodotti a bassissime emissioni di Composti Organici Volatili (VOC). È stata infatti testata secondo le normative EN 16516, ISO 16000-3-6-9-11 e ASTM D5116-10.